Ціни на бензин загальмували? Скільки коштує паливо на АЗС та кого заправляють без черги

Все про ситуацію на заправках / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже п’ятий день з моменту запровадження в Україні воєнного стану і одним з найважливіших питань залишається дефіцит палива та його вартість.

"Сьогодні" дізнались, скільки коштують бензин та дизель на українських АЗС і яка ситуація із дефіцитом.

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Отже, популярна мережа АЗС ОККО продає А-95+ бензин за 38.99 грн/л, А-95 за 36.75, літр А-92 можна придбати за 35.99, дизель обійдеться в 35.99 грн. На заправках WOG ціни такі ж самі.

На АЗС "Укрнафта" такі розцінки:

А-95+ – 35,5 грн/л;

А-95 – 35 грн/л;

А-92 – 34 грн/л;

ДП – 34 грн/л.

На АЗС "Авіас" ціна на паливо така:

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А-95+ – 35,45 грн/л;

А-95 – 34,95 грн/л;

А-92 – 33,95 грн/л;

ДП – 34 грн\л.

/ Фото: auto.ria.com

Обмеження на АЗС

Також нагадуємо, що автозаправні станції ОККО та WOG обмежили продаж бензину до 20 літрів в одні руки.

На інших АЗС обмежень поки немає, однак транспортні засоби спецслужб та критичної інфраструктури будуть заправляти поза чергою.

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Деякі заправки повністю перейшли на роботу для потреб ДСНС і армії, наприклад Glusco. Заправки SOCAR заявили, що безкоштовно заправлятимуть автівки ДСНС і швидкі.

Раніше ми писали, що Білорусь припинила постачати до України пальне і розповідали, як люди відреагували на запровадження воєнного стану в Україні.