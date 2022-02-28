Цены на бензин затормозили? Сколько стоит топливо на АЗС и кого заправляют без очереди

Все о ситуации на заправках / Фото: Коллаж: Сегодня
Уже пятый день с момента введения в Украине военного положения одним из важнейших вопросов остается дефицит топлива и его стоимость.
"Сегодня" узнали, сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и какова ситуация с дефицитом.
Итак, популярная сеть АЗС ОККО продает бензин А-95+ по 38.99 грн/л, А-95 по 36.75, литр А-92 можно приобрести за 35.99, дизель обойдется в 35.99 грн. На заправках WOG цены такие же.
На АЗС "Укрнафта" такие расценки:
- А-95+ – 35,5 грн/л;
- А-95 – 35 грн/л;
- А-92 – 34 грн/л;
- ДП – 34 грн/л.
На АЗС "Авиас" цена на топливо такова:
- А-95+ – 35,45 грн/л;
- А-95 – 34,95 грн/л;
- А-92 – 33,95 грн/л;
- ДП – 34 грн\л.
Ограничение на АЗС
Также напоминаем, что автозаправочные станции ОККО и WOG ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки.
На других АЗС ограничений пока нет, однако транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.
Некоторые заправки полностью перешли на работу для нужд ГСЧС и армии, например, Glusco. Заправки SOCAR заявили, что будут бесплатно заправлять автомобили ГСЧС и скорые.
Раньше мы писали, что Беларусь перестала поставлять в Украину горючее, и рассказывали, как люди отреагировали на введение военного положения в Украине.