Символіка змінює колір: в Україні з'явилися дві нові банкноти

НВУ ввів дві нові банкноти / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банку України випускає ще дві пам’ятні банкноти до 30-річчя Незалежності. Вони з’являться в обігу вже сьогодні.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Реклама

Нові купюри будуть номіналом 20 та 200 гривень, а на лицьовому боці буде нанесена айдентика до святкування 30-ї річниці незалежності України.

В усьому іншому дизайн грошей повторює стандартні 20 та 200 гривень, зразка 2018 року.

Банкнота номіналом 20 грн з підписом голови НБУ Кирила Шевченка, серії ЯА, містить на місці водяного знаку святкову айдентику – "30 років Незалежності України", нанесену трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою.

Реклама

Під час зміни кута нахилу банкноти цей напис поступово змінює колір.

200 гривнева купюра буде зразка 2019 року, також із підписом голови НБУ Кирила Шевченка, серії ЯА.

Реклама

Особливістю купюри також буде нанесена трафаретним друком святкова символіка. Напис змінюватиме колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Де можна знайти нові банкноти?

Дві пам’ятні банкноти вже доступні для онлайн замовлень у системі, а також будуть реалізовуватись через інтернет-магазин нумізматичної продукції Нацбанку та банків дистриб'юторів:

Ощадбанку;

Укргазбанку;

Радабанку;

ТАСкомбанку.

Скільки коштуватиме сувенірна купюра:

ціна пам’ятної банкноти номіналом 20 грн становить 34 гривні;

ціна пам’ятної банкноти номіналом 200 грн – 214 гривень.

Банкнота вартістю понад 35 тисяч

На онлайн-аукціоні ми зустріли пропозицію купити рідкісні 2 гривні за 1339 доларів, або 35,5 тис. грн.

Банкнота має не лише незвичайний вигляд, а й унікальний номер, а продавець лоту в Росії.

Раніше "Сьогодні" розповідали, як за одну гривню можна отримати цілих 900 тисяч.

Ми також писали, які ще монети ввів в обіг Нацбанк.