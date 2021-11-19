Символика меняет цвет: в Украине появились две новые банкноты

НВУ ввел две новые банкноты / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины выпускает еще две памятные банкноты к 30-летию Независимости. Они появятся в обращении уже сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка

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Новые купюры будут номиналом 20 и 200 гривен, а на лицевой стороне будет нанесена айдентика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

В остальном дизайн денег повторяет стандартные 20 и 200 гривен, образца 2018-2019 года.

Банкнота номиналом 20 грн с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко, серии ЯА, содержит на месте водяного знака праздничную айдентику – "30 лет Независимости Украины", нанесенную трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской.

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При изменении угла наклона банкноты данная надпись постепенно изменяет цвет.

200-гривневая купюра будет образца 2019 года, также с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко, серии ЯА.

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Особенностью купюры также будет нанесенная трафаретной печатью праздничная символика. Надпись будет изменять цвет при изменении угла наклона банкноты.

Где найти новые банкноты?

Две памятные банкноты уже доступны для онлайн заказов в системе, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Нацбанка и банков дистрибьюторов:

Ощадбанка;

Укргазбанка;

Радабанка;

ТАСкомбанка.

Сколько будет стоить сувенирная купюра?

цена памятной банкноты номиналом 20 грн. составляет 34 гривны;

цена памятной банкноты номиналом 200 грн – 214 грн.

Банкнота стоимостью более 35 тысяч

На онлайн-аукционе мы встретили предложение купить редкие 2 гривны за 1339 долларов или 35,5 тыс. грн.

Банкнота имеет не только необычный вид, но и уникальный номер, а продавец лота находится в России.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как за одну гривну можно получить целых 900 тысяч.

Мы также писали, какие еще монеты ввел в обращение Нацбанк.