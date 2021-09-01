"Північний потік – 2" ще можна зупинити – глава "Нафтогазу"

Вітренко заявив, що будівництво "Північного потіку - 2" ще можна зупинити. Колаж: "Сьогодні"

Глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2" все ще можна перешкодити. За його словами, способи блокування будуть обговорюватися, зокрема, з американською владою.

Про це повідомляє Reuters.

"Навіть незважаючи на те, що він (проєкт"Північний потік – 2") може бути, я не знаю, на 99% завершено, ми, як і раніше, вважаємо, що його можна і потрібно зупинити... І зі свого боку ми будемо обговорювати, що США можуть зробити щодо цього, наприклад санкції США проти Nord Stream AG", – заявив Вітренко.

Що наразі з "Північним потоком – 2":

Він передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Нині проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу.

У РФ заявляють, що до завершення другої нитки потрібно добудувати 70 км.

"Північний потік – 2" програв суд у Німеччині

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

Раніше ми повідомляли, що ЄС надає великого значення енергетичній безпеці України. Брюссель готовий провести консультації з Києвом щодо "Північного потоку – 2".

Також нагадаємо, що в Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: