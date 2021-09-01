"Северный поток – 2" еще можно остановить – глава "Нафтогаза"

Витренко заявил, что строительство "Северного потока – 2" еще можно остановить. Коллаж: "Сегодня"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что завершению строительства газопровода "Северный поток – 2" все еще можно помешать. По его словам, способы блокировки будут обсуждаться, в частности, с американскими властями.

Об этом сообщает Reuters.

"Даже несмотря на то, что он (проект "Северный поток – 2") может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить… И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например санкции США против Nord Stream AG", — заявил Витренко.

Что сейчас с "Северным потоком – 2":

Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.

Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.

В РФ заявляют, что до завершения второй нитки нужно достроить 70 км.

"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Ранее мы сообщали, что ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины. Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку – 2".

Также напомним, что в Германии предложили продать "Северный поток – 2".

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