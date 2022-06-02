Цукор по 80 грн, а кава – по 800 грн: в окупованому Херсоні РФ провокує дефіцит продуктів

У Херсоні назріває дефіцит продуктів через окупацію / Фото: Getty Images, Дзеркало тижня, Колаж: Сьогодні
Жителі окупованого Росією Херсона скаржаться на дефіцит продуктів та інших товарів, а також на сильну дорожнечу.
Про ситуацію у місті повідомляє видання Дзеркало тижня.
Так, у міських супермаркетах практично не лишилося товарів. Жителі міста діляться фотографіями порожніх полиць в одному з магазинів:
Люди також скаржаться на високі ціни та безробіття.
"Люди мотаються до Криму, привозять звідти продукти та продають у Херсоні у 4-5 разів дорожче. Ті херсонці, хто бойкотує російські товари, у тяжкому становищі", – розповідають вони.
За інформацією місцевих жителів, херсонський кінотеатр "Україна" окупанти перетворили на стихійну барахолку та базар: продають там російські продукти, які привозять на фурах із "Л/ДНР".
"Але ми туди не ходимо. Рашкінських продуктів нам не потрібно. Єдиний український продукт, який ми побачили на російському розпродажі – цукор (продають по 80 грн/кг)", – кажуть херсонці.
Ціни зашкалюють і на інші товари:
- кава – 800 грн/кг;
- цукерки – 200 грн (маленька упаковка);
- олія – 380 грн/5л.
Дорожнеча в Криму
Жителів тимчасово анексованого півострова вразили нечувані ціни на овочі: моркви, картоплі та буряків.
Так, на початку травня 2022 року овочі дуже сумнівної якості на ринку "Привоз" у Сімферополі реалізовувалися вдвічі дорожче. Порівняйте ціни 7 та 10 травня відповідно:
- картопля, 1 кг – 25-40 рублів проти 60-70 руб;
- капуста та буряк, 1 кг – 40 руб. проти 55 руб;
- морква, 1 кг – 30 руб. проти 65 руб.
Раніше ми розповідали, як окупаційна влада довела Крим до ручки, і писали, що буде з цінами у червні.