Цукор по 80 грн, а кава – по 800 грн: в окупованому Херсоні РФ провокує дефіцит продуктів

У Херсоні назріває дефіцит продуктів через окупацію / Фото: Getty Images, Дзеркало тижня, Колаж: Сьогодні

Жителі окупованого Росією Херсона скаржаться на дефіцит продуктів та інших товарів, а також на сильну дорожнечу.

Про ситуацію у місті повідомляє видання Дзеркало тижня.

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Так, у міських супермаркетах практично не лишилося товарів. Жителі міста діляться фотографіями порожніх полиць в одному з магазинів:

У Херсоні дефіцит товарів та продуктів через окупацію / Фото: Дзеркало тижня

Люди також скаржаться на високі ціни та безробіття.

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"Люди мотаються до Криму, привозять звідти продукти та продають у Херсоні у 4-5 разів дорожче. Ті херсонці, хто бойкотує російські товари, у тяжкому становищі", – розповідають вони.

За інформацією місцевих жителів, херсонський кінотеатр "Україна" окупанти перетворили на стихійну барахолку та базар: продають там російські продукти, які привозять на фурах із "Л/ДНР".

"Але ми туди не ходимо. Рашкінських продуктів нам не потрібно. Єдиний український продукт, який ми побачили на російському розпродажі – цукор (продають по 80 грн/кг)", – кажуть херсонці.

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Ціни зашкалюють і на інші товари:

кава – 800 грн/кг;

цукерки – 200 грн (маленька упаковка);

олія – 380 грн/5л.

Дорожнеча в Криму

Жителів тимчасово анексованого півострова вразили нечувані ціни на овочі: моркви, картоплі та буряків.

Так, на початку травня 2022 року овочі дуже сумнівної якості на ринку "Привоз" у Сімферополі реалізовувалися вдвічі дорожче. Порівняйте ціни 7 та 10 травня відповідно:

картопля, 1 кг – 25-40 рублів проти 60-70 руб;

капуста та буряк, 1 кг – 40 руб. проти 55 руб;

морква, 1 кг – 30 руб. проти 65 руб.

Раніше ми розповідали, як окупаційна влада довела Крим до ручки, і писали, що буде з цінами у червні.