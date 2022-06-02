Сахар по 80 грн, а кофе – по 800 грн: в оккупированном Херсоне РФ провоцирует дефицит продуктов

В Херсоне назревает дефицит продуктов из-за оккупации / Фото: Getty Images, Зеркало недели, Коллаж: Сегодня

Жители оккупированного Россией Херсона жалуются на дефицит продуктов и других товаров, а также на сильную дороговизну.

О ситуации в городе сообщает издание Зеркало недели.

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Так, в городских супермаркетах практически не осталось товаров. Жители города делятся фотографиями пустых полок в одном из магазинов:

В Херсоне дефицит товаров и продуктов из-за оккупации / Фото: Зеркало недели

Люди также жалуются на высокие цены и безработицу.

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"Люди мотаются в Крым, привозят оттуда продукты и продают в Херсоне в 4-5 раз дороже. Те херсонцы, кто бойкотирует российские товары, в бедственном положении", – рассказывают они.

По информации местных жителей, херсонский кинотеатр "Украина" оккупанты превралити в стихийную барахолку и базар: продают там российские продукты, которые привозят на фурах из "Л/ДНР".

"Но мы туда не ходим. Рашкинских продуктов нам не нужно. Единственный украинский продукт, который мы увидели на российской распродаже – сахар (продают по 80 грн/кг)", – говорят херсонцы.

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Цены зашкаливают и на другие товары:

кофе — 800 грн/кг;

конфеты — 200 грн (маленькая упаковка);

масло – 380 грн/5л.

Дороговизна в Крыму

Жителей временно аннексированного полуострова потрясли баснословные цены на овощи: моркови, картофеля и свеклы.

Так, в начале мая 2022 года овощи весьма сомнительного качества на рынке "Привоз" в Симферополе реализовывались в два раза дороже. Сравните цены 7 и 10 мая соответственно:

картофель, 1 кг – 25-40 рублей против 60-70 руб;

капуста и свекла, 1 кг – 40 руб. против 55 руб;

морковь, 1 кг – 30 руб. против 65 руб.

Ранее мы рассказывали, как оккупационные власти довели Крым до ручки, и писали, что будет с ценами в Украине в июне.