Рубль продовжує своє піке: що відбувається на біржі з валютою агресора

Рубль на біржі котиться все нижче / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський рубль на біржі відновив падіння на тлі новин про війну Росії проти України. На самому початку торгів валюта обвалилася до 109 руб./дол.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

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/ Фото: Investing.com

До євро валюта знецінилася вже до 116 рублів і далі падає.

Як розповів раніше міністр оборони України Олексій Резніков, після потужних санкцій західних партнерів рубль перетворюється на звичайний папір.

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Особливо сприяла цьому заборона на імпорт російської нафти, а також блокування більшої частини резервів Центробанку, якими він намагався стримати падіння рубля.

У Росії паніка

Через такий стрімкий обвал рубля та інші наслідки економічних санкцій у РФ почалася справжня паніка.

Люди з 5-ї ранку стоять у величезних чергах до банкоматів, експортерів зобов'язали продавати 80% валютної виручки, а для громадян обмежили суму валюти, яку можна вивезти за кордон.

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Долар також дуже важко купити, і в обмінниках курс ще вище. Ми знайшли оголошення, де за 1 американський долар просять 250 дерев'яних, а за євро – 275.

"Сьогодні" також писали, які ще проблеми чекають росіян зі зняттям готівки і як війна з Україною б'є по економіці РФ.