Рубль продовжує своє піке: що відбувається на біржі з валютою агресора

Рубль на біржі котиться все нижче / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Російський рубль на біржі відновив падіння на тлі новин про війну Росії проти України. На самому початку торгів валюта обвалилася до 109 руб./дол.
Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.
До євро валюта знецінилася вже до 116 рублів і далі падає.
Як розповів раніше міністр оборони України Олексій Резніков, після потужних санкцій західних партнерів рубль перетворюється на звичайний папір.
Особливо сприяла цьому заборона на імпорт російської нафти, а також блокування більшої частини резервів Центробанку, якими він намагався стримати падіння рубля.
У Росії паніка
Через такий стрімкий обвал рубля та інші наслідки економічних санкцій у РФ почалася справжня паніка.
Люди з 5-ї ранку стоять у величезних чергах до банкоматів, експортерів зобов'язали продавати 80% валютної виручки, а для громадян обмежили суму валюти, яку можна вивезти за кордон.
Долар також дуже важко купити, і в обмінниках курс ще вище. Ми знайшли оголошення, де за 1 американський долар просять 250 дерев'яних, а за євро – 275.
"Сьогодні" також писали, які ще проблеми чекають росіян зі зняттям готівки і як війна з Україною б'є по економіці РФ.