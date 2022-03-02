Рубль продолжает свое пике: что происходит на бирже с валютой агрессора

Рубль на бирже катится все ниже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский рубль на бирже возобновил падение на фоне новостей о войне России против Украины. В самом начале торгов валюта обвалилась до 109 руб./долл.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

Реклама

/ Фото: Investing.com

К евро валюта обесценилась уже до 116 рублей и продолжает падать дальше.

Как рассказал ранее министр обороны Украины Алексей Резников, после мощных санкций западных партнеров рубль превращается в обычную бумагу.

Реклама

Особенно поспособствовал этому запрет на импорт российской нефти, а также блокирование большей части резервов Центробанка, которыми он пытался сдержать падение рубля.

В России паника

Из-за такого стремительного обвала рубля и других последствий экономических санкций в РФ началась настоящая паника.

Люди с 5 утра стоят в огромных очередях к банкоматах, экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, а для граждан ограничили размер суммы валюты, которую можно вывезти за границу.

Реклама

Доллары также очень тяжело купить, и в обменниках курс еще выше. Мы нашли объявление, где за 1 американский доллар просят 250 "деревянных", а за евро – 275.

"Сегодня" также писали, какие еще проблемы ждут россиян со снятием наличных и как война с Украиной бьет по экономике РФ.