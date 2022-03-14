Рубль невпинно падає: росіяни в паніці скуповують ще доступні товари

Що відбувається в Росії після санкцій / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Війна Російської Федерації проти України принесла величезні збитки в першу чергу російській економіці. Курс американської валюти в банках Росії уже сягнув близько 250-300 рублів. А це вчетверо вище, ніж до війни.

"Сьогодні" розкажуть, що відбувається у Росії зараз, та які товари вже практично неможливо знайти на полицях магазинів РФ.

Реклама

Удар по економіці

Більшість великих світових компаній вже покинули російський ринок. Ми писали, про те, що бізнес виходить із абсолютно різних сфер, а з собою забирає десятки тисяч робочих місць.

Крім цього, уряди різних країн запроваджують санкції проти РФ, які згодом впливатимуть на гуманітарну ситуацію в країні. Наприклад, США заборонили імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії. Від російської нафти та нафтопродуктів відмовилася і Велика Британія.

А пізніше Америка заборонила РФ імпортувати алкоголь та морепродукти. Крім цього, Білий дім оголосив про повні блокувальні санкції проти керівників банків Росії та членів Держдуми. Разом з тим, сам Центробанк Росії змушений вводити обмеження, аби стримати падіння.

Реклама

Дефіцит наближається

Наслідки усіх обмежень уже відчули на собі громадяни РФ.

Так, місцеве російське видання пише, що в магазинах міста Пенза уже не знайти цукру. Місцевий житель скаржиться, що вже два тижні не може його ніде придбати.

Місцева влада запевняє, що цукру достатньо, однак на нього величезний попит, а тому його продають у магазинах лише в першій половині дня.

Реклама

Водночас інша місцева жителька поскаржилася на відсутність гречки. Її настільки швидко розбирають, що вже неможливо знайти у магазинах.

"Є лише дорога – 169 рублів за п'ять пакетиків", – каже жінка.

Ще з'являються повідомлення про те, що на полицях зникає сода.

Росія близька до дефолту

Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально зависла на межі дефолту. Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі та постійно зменшуються.

На думку фахівців, дефолт може настати вже 15 квітня.

Раніше "Сьогодні" розповідали, чому війна в Україні може поставити під удар продовольчу безпеку в усьому світі, та що буде з цінами на продукти.