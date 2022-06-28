Російський "Газпромбанк" фінансує війну в Україні: до чого тут ЄС

Як Росія фінансує війну проти України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські солдати отримують гроші за війну в Україні через "Газпромбанк". Це єдина фінансова установа РФ, яка не потрапила до жорстких західних санкцій.

Як говориться у розслідуванні Схем, російські армійці зараз отримують через цей банк не лише зарплату, а й так звані "бойові" – додаткові виплати за участь у великій війні проти України.

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Зазначається, що у популярній на території РФ соціальній мережі "Вконтакті" журналісти знайшли спільноту для військовослужбовців РФ під назвою Начфін.інфо. Тут користувачі активно обговорюють питання щодо виплат солдатам грошового забезпечення.

У згадках зустрічається і "Газпромбанк". Наприклад, у червні 2022 року жінки скаржилися, що банк затримує виплати.

Журналістам навіть вдалося ідентифікувати російських окупантів у соцмережах та знайти докази їхньої присутності в Україні під час повномасштабного вторгнення.

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Схеми виклали ці факти в листі до Ради Європейського Союзу, яка приймає рішення про введення санкцій, і чекають на коментар.

Санкції проти Росії

"Газпромбанк" виявився єдиним великим банком РФ, проти якого не було введено економічні санкції, фінансова установа досі не відключена від платежів SWIFT.

Все тому, що деякі країни Європи оплачують через цей банк рахунки за російську нафту та газ. Це дозволяє банку й надалі займатися операційною діяльністю.

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За даними журналістів, зарплати через "Газпромбанк" отримували військовослужбовці 64-ї мотострілецької бригади, яка базується у Хабаровську. Вони скоїли низку злочинів проти мирних українців під час вторгнення до міста Буча навесні 2022 року.

Також гроші через "Газпромбанк" одержують військовослужбовці Південного військового округу, які якраз зараз воюють проти ЗСУ на півдні України.

Раніше ми розповідали, як сильно міжнародні санкції за війну в Україні нашкодили російській економіці, і писали, як Росія оминає санкції. купувати європейську та світову продукцію.