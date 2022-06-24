Війна боргів не пробачає? Що буде з тими, хто не платить за комуналку

Експертка розповіла, чому важливо оплачувати комунальні послуги навіть під час війни

Деяким українцям можна не платити за комуналку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація з боргами за комуналку в Україні стає гірше кожного дня. Наші співгромадяни вже винні за спожиті послуги понад 100 млрд грн. Під час війни це питання загострюється, оскільки не у всіх сумлінних платників залишається можливість гасити платіжки.

"Сьогодні" дізнались у експерта, чи можуть відключити комунальні послуги за борги під час війни.

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Отже, за словами експертки у сфері ЖКГ Кристини Ненно, відповідно до постанови Кабміну, з 24 лютого 2022 року забороняється припиняти надання тих чи інших комунальних послуг населенню, навіть у разі їх неоплати.

"Тому відключати за те, що споживач не оплачує з будь-яких причин жоден надавач комунальних послуг не має права, але всі мають чітко розуміти, що усі комунальні служби працюють і потрібно оплачувати послуги, якщо є така можливість", – каже Ненно.

Окрім цього заборонено нараховувати будь-які штрафи і пеню за несвоєчасну оплату послуг.

Кому можна не платити?

Є три випадки, у яких можна взагалі не платити за комунальні послуги і за це навіть не буде накопичуватись заборгованість.

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По-перше – якщо ваше житло зруйноване, у такому випадку органи місцевого самоврядування проводять його обстеження і вся ця інформація передається на підприємства, яке надає відповідні послуги.

"Не варто забувати, що у нас є білінгові системи, які проводять нарахування автоматично. У такому випадку всі коригування будуть проведені з моменту руйнації будинку", – каже експертка.

У такому випадку потрібно повідомили до поліції, а паралельно можна звернутися до ЦНАПу чи до будь-якого нотаріусу, щоб подати заявку про те, що житло пошкоджене.

По-друге, перерахунок можуть здійснити, якщо людина понад 30 днів не була у своєму помешканні. У такому випадку можна вимагати перерахунок платіжок за газ та водопостачання (якщо відсутні лічильники) і за вивезення побутових відходів.

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Зауважте, що домогтися перерахунку можна лише за ті послуги, які були надані після 24 лютого 2022 року, наголошує Кристина Ненно.

Ну і третій випадок – це міста, де сама місцева влада дозволила певний час не платити за комунальні послуги, наприклад мешканці Чернігова могли не платити за березень і квітень за певні види послуг.

Чому важливо платити?

Ненно наголошує, що за можливості потрібно оплачувати усі послуги ЖКГ, оскільки українці мають розуміти, що комунальники працюють і працювали весь цей час, навіть під обстрілами.

"Вони завжди працювали і де це можливо навіть вивозили сміття. І всі мають розуміти, що де це можливо, цю сферу треба підтримувати, оскільки якщо у комунальників не буде зарплати, вони навіть не зможуть годувати свої сім’ї", – закликала експертка.

Раніше ми також писали, що не варто накопичувати борги, оскільки війна закінчиться, але їх ніхто не спише вам просто так, якщо, звісно, ви не підпадаєте під одну з трьох категорій.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні можуть заморозити деякі тарифи на комуналку і розповідали, чому наступний опалювальний сезон буде надзвичайно складним для всієї країни.