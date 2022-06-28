Российский "Газпромбанк" финансирует войну в Украине: причем здесь ЕС

Как Россия финансирует войну против Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские солдаты получают деньги за войну в Украине через "Газпромбанк". Это единственное финансовое учреждение РФ, не попавшее пож жесткие западные санкции.

Как говорится в расследовании Схем, российские армейцы сейчас получают через этот банк не только зарплату, но и так называемые "боевые" — дополнительные выплаты за участие в большой войне против Украины.

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Отмечается, что в популярной на территории РФ социальной сети "Вконтакте" журналисты нашли сообщество для военнослужащих РФ под названием Начфин.инфо. Здесь пользователи активно обсуждают вопросы о выплатах солдатам денежного довольствия.

В упоминаниях встречается и "Газпромбанк". Например, в июне 2022 года женщины жаловались, что банк задерживает выплаты.

Журналистам даже удалось идентифицировать российских оккупантов в соцсетях и найти доказательства их присутствия в Украине во время полномасштабного вторжения.

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Схемы изложили эти факты в письме Совету Европейского союза, который принимает решение о введении санкций, и ждут комментария.

Санкции против России

"Газпромбанк" оказался единственным крупным банком РФ, против которого не были введены экономические санкциии, финансовое учреждение до сих пор не отключено от платежей SWIFT.

Все потому, что некоторые страны Европы оплачивают через этот банк счета за российскую нефть и газ. Это позволяет банку и дальше заниматься операционной деятельностью.

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По данным журналистов, зарплаты через "Газпромбанк" получали военнослужащие 64-й мотострелковой бригады, которая базируется в Хабаровске. Они совершили ряд преступлений против мирных украинцев в ходе вторжения в город Буча весной 2022 года.

Также деньги через "Газпромбанк" получают военнослужащие Южного военного округа, которые как раз сейчас воюют против ВСУ на юге Украины.

Ранее мы рассказывали, каксильно международные санкции за войну в Украине навредили российской экономике, и писали, как Россия в обход санкций собирается покупать европейскую и мировую продукцию.