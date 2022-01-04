Росія різко скоротила транзит газу через Україну: запаси в ПСГ стрімко зменшуються

"Газпром" без пояснень скоротив транзит газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом 8 діб запас газу в українських підземних газосховищах скоротився на 628 млн куб. м, або на 4,4%. На початку січня також очікується значне падіння транзиту блакитного палива з Росії.

Про це свідчать дані компанії "Оператор ГТС України" та її голови Сергія Макогона.

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На своїй сторінці у Facebook Макогон написав, що 3 січня 2022 року транзит природного газу з Росії впав до 52,5 млн куб. м на добу за заброньованих обсягів у 109,6 млн куб. м на добу.

"Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року. "Газпром" не інформує про причини зменшення транзиту", – йдеться у пості.

Запаси газу в Україні

За даними "Оператора ГТС", 2 січня запаси газу в ПСГ становили 13,54 млрд кубометрів, тоді як максимальна їх ємність – 31 млрд кубометрів.

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Це означає, що українські газосховища заповнені на 43,6%, а закачування, за інформацією "Укртрансгазу", припинено з 4 жовтня 2021 року. Відтоді компанія відновила закачування, але станом на сьогодні процес ще не почався.

Наразі добове викачування становить приблизно 70-80 млн кубометрів, тоді як на початку грудня цей показник був на рівні 60-70 млн кубометрів.

У січні 2021 року газосховища були заповнені на 76%, в них знаходилось 23,6 млрд куб. м газу.

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У "Нафтогазі" запевняють, що Україні вистачить запасів для стабільного проходження опалювального сезону.

Росія не прокачує достатньо газу

Згідно з графіками Європейської мережі операторів газотранспортних систем, протягом 2021 року до Європи надійшла рекордна кількість блакитного палива з інших країн.

Наприклад, Норвегія та Алжир збільшили до максимуму обсяги прокачування газу, а от Росія, навпаки, рекордно зменшила поставки.

Таким чином, Європі не вдалося заповнити дефіцит блакитного палива у своїх газосховищах, і регіон скувала потужна енергетична криза.

"Сьогодні" раніше писали, що ціни на блакитне паливо у ЄС злетіли до рекордних значень, і розповідали, чому для України небезпечно припиняти транзит газу з РФ.