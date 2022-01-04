Россия резко сократила транзит газа через Украину: запасы в ПХГ стремительно уменьшаются

"Газпром" без объяснений сократил транзит газа через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение 8 суток запас газа в украинских подземных газохранилищах сократился на 628 млн куб. м, или на 4,4%. В начале января также ожидается значительное падение транзита голубого топлива из России.

Об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины" и ее главы Сергея Макогона.

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На своей странице в Facebook Макогон написал, что 3 января 2022 года транзит природного газа из России упал до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объемах в 109,6 млн куб. м в сутки.

"Это будет самый низкий уровень транзита с конца января 2020 года. "Газпром" не информирует о причинах уменьшения транзита", – говорится в посте.

Запасы газа в Украине

По данным "Оператора ГТС", 2 января запасы газа ПХГ составляли 13,54 млрд кубометров, тогда как максимальная их емкость – 31 млрд кубометров.

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Это значит, что украинские газохранилища заполнены на 43,6%, а закачка, по информации "Укртрансгаза", прекращена с 4 октября 2021 года. С тех пор компания возобновила закачку, но по состоянию на сегодняшний день процесс еще не начался.

В настоящее время суточная выкачка составляет примерно 70-80 млн кубометров, тогда как в начале декабря данный показатель был на уровне 60-70 млн кубометров.

В январе 2021 года газохранилища были заполнены на 76%, в них находилось 23,6 млрд куб. м газа.

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В "Нафтогазе" уверяют, что Украине хватит запасов для стабильного прохождения отопительного сезона.

Россия не прокачивает достаточно газа

Согласно графикам Европейской сети операторов газотранспортных систем, в течение 2021 года в Европу поступило рекордное количество голубого топлива из других стран.

Например, Норвегия и Алжир увеличили до максимума объемы прокачки газа, а вот Россия, наоборот, рекордно уменьшила поставки.

Таким образом, Европе не удалось восполнить дефицит голубого топлива в своих газохранилищах, и регион сковал мощный энергетический кризис.

"Сегодня" ранее писали, что цены на голубое топливо в ЕС взлетели к рекордным значениям, и рассказывали, почему для Украины опасно прекращать транзит газа из РФ.