Реєстрація сім-карти за паспортом: коли запрацює в Україні ця ініціатива

Поки щоден закон не зобовʼязує реєстувати сім-карту за паспортом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Раді уточнили, що жодної обов’язкової реєстрації SIM-карт в Україні ще не впровадили.

Про це розповів нардеп фракції "Слуга народу", голова підкомітету цифрової та смартінфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Комітету Верховної Ради України з цифрової трансформації Олександр Федієнко в ефірі Громадського радіо.

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Хоч ініціатива і не обовʼязкова, але нардеп радить людям, які використовують свій номер телефону як фінансовий, усе ж реєструвати його за паспортом. Адже це завадить шахраям скористатися вашим телефоном для отримання доступу до ваших коштів.

"Крім того, у багатьох людей до одного номера телефону прив’язані соцмережі, месенджери, електронна пошта. Зловмисники можуть отримати доступ до усіх ваших особистих профілів та даних", — каже він.

Ідею обов’язкової реєстрації SIM-карт за паспортом поки обговорюють.

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"Нині громадяни та громадянки можуть самі обирати: реєструвати свій номер чи ні. Але при цьому у них є можливість користуватися номером знеособлено. Ми вважаємо, що це право не можна забирати", — додають в Офісі ефективного регулювання BRDO.

Шахраї крадуть банківські дані через телефони

У магазині програм для пристроїв Android Google Play виявили 12 шкідливих програм, які крадуть банківські дані користувачів. З'ясувалося, що в основному це програми для роботи з криптовалютою, сканери QR-кодів, а також фітнес-трекери. Через деякі такі програми на пристрій потрапляють банківські трояни Anatsa, Alien та Hydra/Ermac.

Після того, як людина встановлює програму, їй пропонують завантажити оновлення, під час якого програма визначає, чи варто завантажувати вірус на цей телефон.

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Для оцінки пристрою використовують такі параметри, як модель смартфона, регіон, країна та версія Android.

Однак користувач "зараженого" смартфона не відразу усвідомлює, що у нього можуть вкрасти дані, оскільки навіть після встановлення вірусу програма працює нормально.

Таким чином, злочинці ховають небезпечний код від власника пристрою, він також завантажується окремо від своєї програми, що дозволяє пройти перевірки в Google Play.

Раніше ми розповідали історію одеситки, син якої "влетів" на немаленьку суму, бажаючи придбати собі на Новий рік телефон в Instagram. Жінка навіть змусила шахрая повернути частину коштів.

"Сьогодні" також писав про інтернет-шахраїв в Польщі, що крадуть особисті дані українців.