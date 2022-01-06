Регистрация сим-карты по паспорту: когда заработает в Украине эта инициатива

Пока ни один закон не обязывает регистрировать сим-карту по паспорту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Раде уточнили, что обязательной регистрации SIM-карты в Украине еще не внедрили.

Об этом рассказал нардеп фракции "Слуга народа", председатель подкомитета цифровой и смартинфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире Общественного радио.

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Хотя инициатива и не обязательна, но нардеп советует людям, использующим свой номер телефона как финансовый, все же регистрировать его по паспорту. Ведь это помешает мошенникам воспользоваться телефоном для получения доступа к вашим средствам.

Кроме того, у многих людей к одному номеру телефона привязаны соцсети, мессенджеры, электронная почта. Злоумышленники могут получить доступ ко всем вашим личным профилям и данным", — говорит он.

Идею обязательной регистрации SIM-карт по паспорту пока обсуждают.

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"В настоящее время граждане и гражданки могут сами выбирать: регистрировать свой номер или нет. Но при этом у них есть возможность пользоваться номером обезличенно. Мы считаем, что это право нельзя забирать", — добавляют в Офисе эффективной регулировки BRDO.

Мошенники воруют банковские данные по телефонам

В магазине приложений для устройств Android Google Play обнаружили 12 вредоносных программ, которые воруют банковские данные пользователей. Выяснилось, что в основном это программы для работы с криптовалютой, сканеры QR-кодов, а также фитнес-трекеры. Из-за некоторых таких программ на устройство попадают банковские трояны Anatsa, Alien и Hydra/Ermac.

После того, как человек устанавливает приложение, ему предлагают загрузить обновление, во время которого приложение определяет, следует ли загружать вирус на данный телефон.

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Для оценки устройства используются такие параметры, как модель смартфона, регион, страна и версия Android.

Однако пользователь "зараженного" смартфона не сразу отдает себе отчет, что у него могут украсть данные, так как даже после установки вируса приложение работает нормально.

Таким образом, преступники скрывают опасный код от владельца устройства, он также загружается отдельно от своего приложения, позволяющего пройти проверки в Google Play.

Раньше мы рассказывали историю одесситки, сын которой "влетел" на немаленькую сумму, желая приобрести себе на Новый год телефон в Instagram. Женщина даже заставила мошенника вернуть часть денег.

"Сегодня" также писал об интернет-мошенниках в Польше, которые воруют личные данные украинцев.