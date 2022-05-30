Робота під час війни є: 10 спеціалістів, яких шукають найбільше в Україні

Яким став ринок праці у травні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку повномасштабної війни на ринку праці стався колапс: компанії зупинили роботу, люди втратили свої місця і заробітки. За три місяці частина підприємств запрацювала, а деякі зрозуміли, що відновлення неможливе, у той час як люди почали активно відгукуватись на вакансії.

Які спеціалісти найбільш затребувані, де в Україні найбільше пропозицій і найменша конкуренція? Про це "Сьогодні" розповіли аналітики кадрового порталу grc.ua.

Реклама

Говорити про повноцінне відновлення ринку праці зарано

Кількість вакансій все ще набагато менше, ніж до воєнного стану, при цьому попит на роботу лише зростає. Проблеми також із заробітком, оскільки компанії не мають змоги виплачувати повні зарплати співробітникам чи давати бонуси.

Та все ж уже є розуміння, які спеціалісти зараз потрібні роботодавцям. Отже, найбільше вакансій пропонують у таких сферах:

сфера продажів . Від усіх актуальних у травні вакансій на grc.ua ця сфера займає 19,6%;

. Від усіх актуальних у травні вакансій на grc.ua ця сфера займає 19,6%; ІТ, інтернет і телеком . Частка вакансій від усіх складає 15,6%, упродовж останніх місяців вона постійно збільшується;

. Частка вакансій від усіх складає 15,6%, упродовж останніх місяців вона постійно збільшується; багато вакансій є для спеціалістів без досвіду роботи та студентів (10% від усіх актуальних);

(10% від усіх актуальних); у сфері транспорту і логістики (8,1%);

(8,1%); для робітничого персоналу (6,4%);

(6,4%); у сфері маркетинг, реклама та PR (5,6%);

(5,6%); медицини та фармацевтики (5,1%);

(5,1%); будівельної галузі (4,7%);

(4,7%); виробництва та сільського господарства (4,2%);

(4,2%); бухгалтерського та управлінського обліку (3,7%).

Усі ці пропозиції були актуальними з початку воєнного стану. Крім того, зараз стає все більше вакансій для будівельників, інженерів, архітекторів. Загалом по всіх регіонах країни перелік найзатребуваніших фахівців майже однаковий, хоча є і нюанси.

Реклама

"У Києві, який сьогодні є беззаперечним лідером по кількості вакансій та рівню середньої зарплати, у топ-10 затребуваних фахівців не потрапили медики та фармацевти, будівельники та робітничий персонал. З іншого боку в Києві трохи більше вакансій, порівнюючи із загальноукраїнською статистикою, для працівників медіа, адміністративного персоналу та представників вищого менеджменту", – пояснюють аналітики.

Кому роботу знайти найважче?

Згідно з даними за травень, найменше пропозицій є для таких спеціалістів:

страхувальників;

юристів;

освітян;

спеціалістів сфер автомобільного бізнесу, безпеки, закупівель;

працівників сфери HoReCa (готельно-ресторанний бізнес) та спортивних клубів, фітнесу та салонів краси.

В яких регіонах більше роботи і найвища конкуренція

Аналітики зазначають, що Київ є лідером. Однак і роботи стає дедалі більше в західних регіонах країни, бо багато підприємств через бойові дії перехали туди.

Реклама

Статистика показує, що найбільше вакансій пропонують у таких регіонах:

Київ (35,8% від усіх актуальних актуальних вакансій);

Львівська область (17,1%);

Дніпропетровська область (8,5%);

Одеська область (3,4%);

Івано-Франківська область (2,9%);

Черкаська область (2,9%).

А от щодо конкуренції ситуація така:

у Харківській області в середньому 19 кандидатів на одну вакансію;

у Запорізькій – 17;

в Одеській – майже 14 кандидатів на посаду;

у Київській – 13,4;

у Сумській – 11,1.

Найменша конкуренція у Львівській області, де на одне робоче місце в середньому претендує 1-2 кандидата.

Як заощадити і підзаробити під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що один спосіб, як зберегти свої гроші та навіть отримати невеликий дохід, – покласти гроші на депозит. Інший – купити військові облігації. Читайте у нашому матеріалі, які умови є для такого заощадження.

Ми також писали, що спростилися умови набуття статусу безробітного, і українці тепер можуть сподіватися на нові суми виплат.

Читайте і про те, що в Україні продовжують знижуватися зарплати через війну, і чому працювати треба лише офіційно.