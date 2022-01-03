Продавці різко почали знімати житло з продажу: чим це обернеться для українців

Що буде з українським ринком нерухомості у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні наприкінці 2021 року пішла на спад активність на ринку нерухомості, а деякі експерти зазначили, що продавці почали знімати своє житло з продажу.

Про те, що буде з попитом та пропозицією, розповів експерт з нерухомості Іван Кудояр, пише "Обозреватель".

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За словами експерта, ситуація на ринку нерухомості погіршилася до осені. Кількість угод впала на 20-30%, а десь навіть на 40%.

Наприкінці грудня люди неохоче приймають рішення та переносять їх на післясвятковий період, тому деякі продавці справді винаймають житло з продажу.

А ось на думку експертів Асоціації фахівців з нерухомості, за останні два місяці пропозиція зросла на 20-25% на вторинному ринку.

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Почала зростати середня ціна квартир, за жовтень вона піднялася на 10% хоча експерти фіксують падіння попиту.

Іван Кудояр зазначив, що активність на ринку нерухомості відновиться після новорічних свят приблизно з 10 січня і все стабілізується.

А на думку засновника та керуючого партнера групи компаній Concept Group Михайла Підвисоцького, на первинному ринку відновлення попиту варто чекати навесні.

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Що буде з ринком нерухомості у 2022 році?

Експерти вважають, що у 2022 році ринок нерухомості України зросте як щодо попиту, так і щодо пропозиції.

А ось ціни не будуть зростати так швидко, як навесні-літом 2021 року. Тоді вони підскочили на 30-40% за кілька місяців.

"Думаю, якщо не буде жодних страшних речей відбуватися з країною, вартість житла зростатиме на 5-10% на рік", – заявив Кудояр.

На первинному ринку інтерес покупців зростатиме, зазначає Підвисоцький і додає, що у 2022 році увага покупців буде зосереджена на 1,2-кімнатних квартирах площею до 60 метрів квадратних.

Також у новобудовах може трохи більше підрости вартість житла порівняно із середньою ціною на ринку.

За сприятливих економічних умов та суттєвого зростання попиту вартість житла на первинному ринку може зрости на 10-15%, каже Подвисоцький.

Що буде з ціною на вторинки у 2022 році

На початку 2022 року квартири у великих українських містах можуть подорожчати на 5%. Від попиту на ринку залежатиме вартість квартир у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові.

На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрія Піта, підвищення ціни в насамперед зачепить найбільш затребуваних квартир площею 35-50 квадратних метрів.

"Сьогодні" також писали про те, як у 2022 році зміняться податки на нерухомість і розповідали про нові правила її покупки.