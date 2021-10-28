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Нові правила купівлі нерухомості: що українці отримуватимуть разом із будинком

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 10:56
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З 28 жовтня діють нові правила під час купівлі нерухомості в Україні, що наразі передбачає договір
В Україні почали діяти нові правила купівлі нерухомості
В Україні почали діяти нові правила купівлі нерухомості / Фото: Колаж: Сьогодні

З 28 жовтня в Україні набуває чинності закон, за яким покупцеві нерухомості одночасно у власність переходить земля, на якій розташовано будинок.

Регулює цей механізм Закон № 1174-IX, який Верховна Рада України ухвалила 8 вересня та оприлюднила у своїй газеті 28 числа.

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Відповідно, закон набуває чинності через місяць після публікації, тобто 28 жовтня.

Як працює закон?

Тепер, купуючи будь-яке нерухоме майно, окрім квартири у багатоквартирному будинку, до покупця об’єкта автоматично переходить і право власності або право користування земельною ділянкою.

Це правило діє і для земель, які перебувають у постійному користуванні, і для орендованих ділянок.

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Тобто власник або орендар землі, який продає розміщену на ній нерухомість, в обов’язковому порядку повинен розірвати свої договори на землекористування, щоб укласти їх міг вже новий власник.

Договори мають бути укладені на тих самих умовах та в тому ж обсязі.

Від орендодавця земельної ділянки не потрібно волевиявлення чи внесення змін до договору оренди. Достатньо повідомити йому про перехід земельної ділянки до нового користувача.

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Що ще регулює закон?

Згідно з текстом закону, якщо новий власник об’єкта нерухомості не має права отримати ділянку землі у постійне користування, він має подати клопотання у відповідні органи влади.

Якщо купується лише частина нерухомого об’єкта, то власник цієї частки має право не на всю землю, а лише на необхідну для цього частину. Домовитись про це він повинен із постійним землекористувачем.

Відтепер окремого договору купівлі-продажу землі укладати не потрібно, в новій угоді про придбання майна будуть обумовлені і земельні питання.

Якщо ж купується незавершений об’єкт будівництва, то право власності або користування земельною ділянкою виникає лише тоді, коли права на такий об'єкт уже зареєстровані.

На жаль, Закон № 1174-IX не регулює питання подальшої долі землі, якщо у її попереднього власника не було на неї відповідних прав або він не зареєстрував право користування.

Раніше "Сьогодні" розповідали про п'ять найкращих регіонів для купівлі нерухомості в Україні.

А також писали про підсумки перших трьох місяців роботи ринку землі та вартість наділу.

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