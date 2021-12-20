"Продам ковідну тисячу": як українці обмінюють гроші за вакцинацію на готівку

Українці, які скористалися послугою "ʼєПідтримка" та отримали свою тисячу гривень за вакцинацію, продають її за готівку. Про це стало відомо з оголошень, розміщених на платформі OLX. Саму "тисячу Зеленського" продавці оцінюють дешевше і продають її за кілька сотень. Хтось пропонує придбати за 450 грн, проте можна домовитися і дешевше, хтось - придбати книги на 699 гривень + оплатити доставку, а хтось - купити будь-які квитки (в кінотеатр, театр, на потяг) за вашими ПІБ. OLX не єдиний спосіб оминути правила Українці знайшли незвичайний спосіб обходити перелік дозволених товарів та послуг, які можна оплатити так званою тисячею Зеленського. Один з одержувачів 1000 грн за вакцинацію зміг оплатити нею дві банки пива, хоча ні алкоголь, ні продукти не входять до списку дозволених товарів. Схема виявилася дуже простою: річ у тім, що закуп українець зробив у барі одного з кінотеатрів, і тому оплату через термінал вдалося провести. У коментарях інші користувачі написали, що в барі кінотеатру чи іншого закладу культури можна купити будь-які напої та солодощі без купівлі квитків. Головне, щоб код цього місця потрапляв до списку дозволених програмою. Раніше ми писали про топ-8 витрат на "тисячу Зеленського", а також підготували покрокову інструкцію, як отримати гроші за вакцинацію.