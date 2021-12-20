"Продам ковідну тисячу": як українці обмінюють гроші за вакцинацію на готівку

"Ковідну тисячу" продають за кілька сотень гривень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які скористалися послугою "ʼєПідтримка" та отримали свою тисячу гривень за вакцинацію, продають її за готівку.

Про це стало відомо з оголошень, розміщених на платформі OLX.

Реклама