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"Продам ковідну тисячу": як українці обмінюють гроші за вакцинацію на готівку

Уляна Лебич
20 грудня, 15:28
"Тисячу Зеленського" українці продають дешевше, за кілька сотень

"Ковідну тисячу" продають за кілька сотень гривень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які скористалися послугою "ʼєПідтримка" та отримали свою тисячу гривень за вакцинацію, продають її за готівку.

Про це стало відомо з оголошень, розміщених на платформі OLX.

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