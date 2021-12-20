"Продам ковидную тысячу": как украинцы обменивают деньги за вакцинацию на наличные

"Кодную тысячу" продают за несколько сотен гривен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые воспользовались услугой "еПідтримка" и получили свою тысячу гривен за вакцинацию, продают ее за наличные.

Об этом стало известно из объявлений, размещенных на платформе OLX.

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