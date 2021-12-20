"Продам ковидную тысячу": как украинцы обменивают деньги за вакцинацию на наличные

Украинцы, которые воспользовались услугой "еПідтримка" и получили свою тысячу гривен за вакцинацию, продают ее за наличные. Об этом стало известно из объявлений, размещенных на платформе OLX. Саму "тысячу Зеленского" продавцы оценивают дешевле и продают за пару сотен гривен. Кто-то предлагает приобрести за 450 грн, однако можно договориться и дешевле, кто-то - приобрести книги на 699 гривен + оплатить доставку, а кто-то - купить любые билеты (в кинотеатр, театр, на поезд) по вашим ФИО. OLX не единственный способ обойти правила Украинцы нашли необычный способ обходить перечень разрешенных товаров и услуг, которые можно оплатить так называемой тысячей Зеленского. Один из получателей 1000 грн за вакцинацию смог оплатить ею две банки пива, хотя ни алкоголь, ни продукты не входят в список разрешенных товаров. Схема оказалась очень простой: дело в том, что покупку украинец совершил в баре одного из кинотеатров, и потому оплату через терминал удалось совершить. В комментариях другие пользователи написали, что в баре кинотеатра или любого другого заведения культуры можно купить любые напитки и сладости без покупки билетов. Главное, чтобы код этого места попадал в список разрешенных программой. Раньше мы писали о топ-8 затратах на "тысячу Зеленского", а также подготовили пошаговую инструкцию, как получить деньги за вакцинацию.