Витратити "тисячу Зеленського" по-своєму: кмітливі українці навчилися оминати обмеження

Винахідливий українець розповів, як витратити "ковідну тисячу" на пиво чи солодощі, не порушуючи правил

Українці вигадали, як витратити "тисячу Зеленського" на алкоголь / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці знайшли незвичайний спосіб обходити перелік дозволених товарів та послуг, які можна оплатити так званою "тисячів Зеленського".

Про це кмітливі люди повідомляють в соціальних мережах.

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Один із одержувачів 1000 грн за вакцинацію зміг оплатити нею дві банки пива, хоча ні алкоголь, ні продукти не входять до списку дозволених товарів.

Схема виявилася дуже простою, річ у тім, що покупку українець здійснив у барі одного з кінотеатрів, і тому оплату через термінал вдалося здійснити.

У коментарях інші користувачі написали, що в барі кінотеатру чи іншого закладу культури можна купити будь-які напої та солодощі без покупки квитків. Головне, щоб код цього місця потрапляв до списку дозволених програмою.

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Проблема виникла й у тих, хто чесно намагався сплатити залізничні квитки, однак зробити це через букінг "Укрзалізниці" неможливо.

"Оплата не пройшла, тому що торгова точка зареєстрована за іншим терміналом, який не підходить під категорію", – відповіли у Monobank.

Купити залізничні квитки все-таки можна, але робити це доведеться через інші послуги, наприклад Proezd.ua.

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Що можна купити за тисячу Зеленського?

19 грудня стартувала програма виплати всім вакцинованим двома дозами від коронавірусу українцям 1000 грн.

Програма отримала назву "єПідтримка" та спрямована на підтримання бізнесу, який найбільше постраждав від карантину.

Отже, витратити "тисячу Зеленського" можна на:

квитки у кінотеатр, театр, музей чи концерт;

квитки на різні види транспорту у межах України;

абонемент у спортзал;

покупку книг;

люди старше 60 років зможуть витратити на ліки (тільки з 1 січня).

"Сьогодні" також розповідали, як отримати "тисячу Зеленського" і куди українці вже почали витрачати гроші.