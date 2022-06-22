ПриватБанк запускає сервіс "Каса" – що зможуть робити українці

ПриватБанк запускає сервіс для підприємців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців під назвою "Каса". Це програмний касовий апарат на платіжних POS-терміналах.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Сервіс дає змогу просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО).
По суті "Каса" – це поєднання онлайн-кабінету і додатку для POS-термінала. Зазначається, що "Каса" це додаток, який вбудований у POS-термінал і може виконувати функції касового апарату:
- продаж товарів;
- оформлення інкасації;
- внесення до каси готівки для розміну та інше.
Як підключитися до сервісу?
У ПриватБанку зазначають, що вартість сервісу "Каса" врахована в тариф з еквайрингу.
Щоб підключитися, потрібно бути клієнтом фінустанови і зареєструватися в особистому кабінеті згідно з інструкцією.
Після цього ПриватБанк установить вам POS-термінал із додатком "Каса".
Виплата допомоги через ПриватБанк
Українці, які безкоштовно прихистили вимушених переселенців у своїй оселі можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста через платіжну систему PrivatMoney.
Йдеться про компенсацію для людей, які брали участь у програмі "Прихисток". Йдеться про виплати 14,77 грн за одну особу на добу, тобто 450 грн за одну особу на місяць.
Про те, як їх отримати і куди звертатись, читайте в нашому матеріалі.
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