ПриватБанк запускает сервис "Касса" – что смогут делать украинцы

ПриватБанк запускает сервис для предпринимателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей под названием "Касса". Это программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Сервис позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).
По сути "Касса" – это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что "Касса" это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять такие функции кассового аппарата:
- продажа товаров;
- оформление инкассации;
- внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.
Как подключиться к сервису?
В ПриватБанке отмечают, что стоимость сервиса "Касса" учтена в тарифе по эквайрингу.
Чтобы подключиться, нужно быть клиентом финучреждения и зарегистрироваться в личном кабинете согласно инструкции.
После этого ПриватБанк установит POS-терминал с приложением "Касса".
Выплата помощи через ПриватБанк
Украинцы, бесплатно приютившие вынужденных переселенцев в своем доме, могут получить финансовую помощь от Красного Креста через платежную систему PrivatMoney.
Речь идет о компенсации для людей, участвовавших в программе "Прихисток". Речь идет о выплате 14,77 грн за человека на сутки, т.е. 450 грн за одного человека в месяц.
О том, как их получить и куда обращаться, читайте в нашем материале.
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