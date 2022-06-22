ПриватБанк запускает сервис "Касса" – что смогут делать украинцы

ПриватБанк запускает сервис для предпринимателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей под названием "Касса". Это программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Сервис позволяет просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО).

По сути "Касса" – это сочетание онлайн-кабинета и приложения для POS-терминала. Отмечается, что "Касса" это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять такие функции кассового аппарата:

продажа товаров;

оформление инкассации;

внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.

Кроме этого, через онлайн-кабинет сервиса "Касса" можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

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Как подключиться к сервису?

В ПриватБанке отмечают, что стоимость сервиса "Касса" учтена в тарифе по эквайрингу.

Чтобы подключиться, нужно быть клиентом финучреждения и зарегистрироваться в личном кабинете согласно инструкции.

После этого ПриватБанк установит POS-терминал с приложением "Касса".

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Выплата помощи через ПриватБанк

Украинцы, бесплатно приютившие вынужденных переселенцев в своем доме, могут получить финансовую помощь от Красного Креста через платежную систему PrivatMoney.

Речь идет о компенсации для людей, участвовавших в программе "Прихисток". Речь идет о выплате 14,77 грн за человека на сутки, т.е. 450 грн за одного человека в месяц.

О том, как их получить и куда обращаться, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, как клиентов ПриватБанка массово атакуют мошенники и рассказывали, за что банк внезапно заблокировал карту пенсионерки.