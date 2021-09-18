ПриватБанк видав клієнтці гроші в цвілі

Клієнтка поскаржилася на ПриватБанк / Фото: Колаж: Сьогодні
Клієнтка забирала валютний депозит у відділенні ПриватБанку, заздалегідь замовивши валюту. Гроші видали в цвілі.
Про ситуацію, що склалася, українка написала на сайті "Мінфін".
"Не зберігайте в ПриватБанку свою валюту, так як повернуть Вам з цвіллю, а потім скажуть, що це ваші проблеми... Одразу вийшовши з ПриватБанку пішла і відкрила депозит в Ощадбанк. В Ощадбанку співробітники перевіряють валюту дуже уважно, повернули мені 3 купюри і сказали: "вони в цвілі, вам в ПриватБанку їх видали? Там постійно валюта в цвілі", – написала клієнтка.
Вийшовши з Ощадбанку, жінка повернулася в ПриватБанк, але касир сказала, що замінити не може, тому що немає валюти.
Що їй сказали в ПриватБанку
Під відгуком клієнтці відповіли, що гроші потрібно було одразу перевірити не відходячи від каси, а поміняти вони не можуть. У відповідь українка порадила подивитися співробітникам камери і номери купюр, але їй відповіли, що не можуть нічим допомогти.
ПриватБанк відреагував на відгук клієнтки.
"Перед тим, як видати купюри клієнтові, вони проходять перевірку на спеціальних пристроях в касі перерахунку, через що банком не може бути видана клієнту банкнота, яка не приймається фінансовими установами", – пише ПриватБанк.
Критерієм для прийому є стан купюри
- ступінь забруднення;
- наявність надривів;
- збереження елементів захисту та інше.
"Оскільки касир несе матеріальну відповідальність за прийняті купюри, то він приймає тільки купюри, в платіжності яких він впевнений. Також, ваша повторна скарга була раніше зафіксована. Уже займаємося вашим питанням. За результатами додатково зателефонуємо вам", – відповів ПриватБанк.
Також читайте:
- ПриватБанк очолив рейтинг банків за портфелем гривневих кредитів фізособам за січень – червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд грн.
- За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. До п'ятірки також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.
- За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму 124 млн грн. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.