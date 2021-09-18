ПриватБанк выдал клиентке деньги в плесени

Клиентка пожаловалась на ПриватБанк / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка забирала валютный депозит в отделении ПриватБанка, заранее заказав валюту. Деньги выдали в плесени.

О сложившейся ситуации украинка написала на сайте "Минфин".

"Не храните в ПриватБанке свою валюту, так как вернут Вам с плесенью, а потом скажут, что это ваши проблемы... Сразу выйдя с ПриватБанка пошла и открыла депозит в Ощадбанк. В Ощадбанке сотрудники проверяют валюту очень внимательно, вернули мне 3 купюры и сказали: "они в плесени, вам в ПриватБанке их выдали? Там постоянно валюта в плесени", – написала клиентка.

Выйдя из Ощадбанка, женщина вернулась в ПриватБанк, но кассир сказала, что поменять не может, потому что нет валюты.

Что ей сказали в ПриватБанке

Под отзывом клиентке ответили, что деньги нужно было сразу проверить не отходя от кассы, а поменять они не могут. В ответ украинка посоветовала посмотреть сотрудникам камеры и номера купюр, но ей ответили, что не могут ничем помочь.

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ПриватБанк отреагировал на отзыв клиентки.

"Перед тем, как выдать купюры клиенту, она проходит проверку на специальных устройствах в кассе пересчета, из-за чего банком не может быть выдана клиенту банкнота, которая не принимается финансовыми учреждениями", – пишет ПриватБанк.

Критерием для приема является состояние купюры

степень загрязнения;

наличие надрывов;

сохранение элементов защиты и прочее.

"Так как кассир несет материальную ответственность за принятые купюры, то он принимает только купюры, в платежности которых он уверен. Также, ваша повторная жалоба была ранее зафиксирована. Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам", - ответил ПриватБанк.

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