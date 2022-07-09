ПриватБанк припинить роботу сервісів — яка причина

Зокрема, переказати кошти з картки на картку:

П оповнити мобільний можна:

Здійснити платіж за реквізитами можна за допомогою:

терміналу самообслуговування банку;

касою його відділення.

Обмеження від ПриватБанку

Нагадаємо, ПриватБанк ввів обмеження на витрати за картками клієнтів, якщо ті не підтвердять або відмовляться документально підтвердити свої доходи.

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Мовиться про оборот в 500 тис. грн на місяць. Як заявили в банку, у таких випадках у клієнта запросять джерела походження коштів, а також попросять актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

"Клієнти отримають від банку запит на надання документів через "Приват24", Viber, SMS або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", — зазначили в ПриватБанку.

Нагадаємо, що 27 червня банк повідомив, що починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Раніше ми розповідали, як клієнтка ПриватБанку втратила 200 тис. грн зі своєї картки.