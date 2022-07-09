ПриватБанк припинить роботу сервісів — яка причина
9 липня, 18:56
Банк запланував проведення регламентних робіт
Сервіси не будуть працювати тимчасово / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В ніч на 10 липня онлайн-сервіси "Приват 24" будуть недоступні. З 00:00 до 5 ранку банк запланував проведення регламентних робіт.
Про це повідомили у "ПриватБанку".
"10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24. Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Просимо вибачення за незручності", – йдеться в повідомленні.
Разом з тим банк розповів, як проводити найнеобхідніші операції, не заходячи до застосунку, використовуючи банкомати, термінали, каси банку та ін.