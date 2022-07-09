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ПриватБанк прекратит работу сервисов — какая причина

Ульяна Лебич
9 июля, 18:56
Банк запланировал проведение регламентных работ

Сервисы не будут работать временно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ночь на 10 июля онлайн-сервисы "Приват 24" будут недоступны. С 00:00 до 5 утра банк запланировал проведение регламентных работ.

Об этом сообщили в "ПриватБанке".

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"10 июля с 00:00 до 05:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства", – говорится в сообщении.

Вместе с тем банк рассказал, как проводить самые необходимые операции, не заходя в приложение, используя банкоматы, терминалы, кассы банка и т.д.