ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank: де можна підвищити кредитний ліміт під час війни

Банки самостійно вирішують питання підвищення лімітів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кредитний ліміт став звичною та зручною опцією для багатьох українців, а під час війни гроші потрібні як ніколи.

Сайт "Сьогодні" розповідає, чи можна збільшити кредитний ліміт на своїй картці в умовах воєнного стану.

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Отже, 28 лютого комітет Верховної Ради України закликав українські банки не обмежувати кредитні ліміти громадян та збільшувати їх у разі потреби.

Це означає, що законодавчо збільшення кредитного ліміту можливе, але вирішує про це сам банк.

На жаль, не багато банків наразі дають таку можливість. У пресслужбі ПриватБанку нам заявили, що наразі клієнти можуть користуватись лише тими лімітами, які були встановлені до війни, їх не будуть підвищувати і нові призначати не будуть.

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В Ощадбанку також розповіли, що для українців доступні кредитні ліміті лише на довоєнному рівні й нові призначати не будуть, а старі не будуть підвищувати.

Представники ПУМБ зазначили, що через ситуацію усі ліміти встановлені на рівні 5 тис. грн і не підвищуються.

Однак є фінустанови, які все ж залишили таку можливість. У Monobank нам розповіли, що можливість підвищити кредитний ліміт є, однак розглядати будуть кожен випадок окремо.

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Для цього зайдіть у додаток і в головному меню зробіть свайп вліво. Під номером картки виберіть пункт "Управління лімітами" і натисніть "Підвищити ліміт на картку".

Там введіть бажану суму і натисніть "Далі". Після цього заявка автоматично надійде в опрацювання, а подавати її можна максимум два рази за 30 днів.

Кому підвищують кредитний ліміт?

Під час індивідуального розгляду вашої заявки банк враховує буквально все:

наскільки активним клієнтом ви є;

як часто ви поповнюєте свою картку;

який у вас щомісячний дохід;

на яку суму ви купуєте;

чи брали ви позики у цьому та інших банках раніше;

чи не було у вас проблем із погашенням боргів та кредитного ліміту;

чи немає у вас інших кредитних зобов’язань.

Радимо не підвищувати кредитний ліміт одразу в декілька разів чи на дуже велику суму, так вам, найімовірніше, відмовлять. Врахуйте, що під час війни банки будуть ще прискіпливіші для надання позик та будь-яких поблажок.

Ми також писали, кому ніколи не підвищать кредитний ліміт, і розповідали, як відвищити самостійно через Приват24.