ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank: где можно повысить кредитный лимит во время войны

Банки самостоятельно решают вопрос повышения лимитов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кредитный лимит стал привычной и удобной опцией для многих украинцев, а во время войны деньги нужны как никогда.

"Сегодня" рассказывают, можно ли увеличить кредитный лимит на своей карте в условиях военного положения.

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Итак, 28 февраля Комитет Верховной Рады Украины призвал украинские банки не ограничивать кредитные лимиты граждан и увеличивать их в случае необходимости.

Это значит, что законодательно увеличение кредитного возможно, но решение об этом принимает сам банк.

К сожалению, не многие банки дают такую возможность. В пресс-службе ПриватБанка нам заявили, что клиенты могут пользоваться только теми лимитами, которые были установлены до войны, они не будут повышаться и новые сейчас назначаться не будут.

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В Ощадбанке также рассказали, что для украинцев доступны кредитные лимиты только на довоенном уровне и новые не будут назначаться, а старые не будут повышать.

Представители ПУМБ отметили, что в связи с нынешней ситуацией все лимиты установлены на уровне 5 тыс. грн. и не повышаются.

Однако есть финучреждения, которые все же оставили такую возможность. В Monobank нам рассказали, что возможность повысить кредитный лимит есть, однако рассматриваться будет индивидуально каждый случай.

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Для этого зайдите в приложение и в главном меню сделайте свайп влево. Под номером карты выберите пункт "Управление лимитами" и нажмите "Повысить лимит на карту".

Там введите желаемую сумму и нажмите "Далее". После этого заявка автоматически пойдет в обработку, а подавать ее можно максимум два раза в 30 дней.

Кому повышают кредитный предел?

При индивидуальном рассмотрении вашей заявки банк учитывает буквально все:

насколько активным клиентом вы являетесь;

как часто вы пополняете свою карту;

какой у вас ежемесячный доход;

на какую сумму вы делаете покупки;

брали ли вы ссуды в этом банке и других банках раньше;

не было ли у вас проблем с погашением долгов и кредитных лимитов;

нет ли на вас других кредитных обязательств.

Также советуем не повышать кредитный лимит сразу в несколько раз или на очень большую сумму, так вы, скорее всего, получите отказ. Учтите, что во время войны банки будут еще более придирчивы для предоставления любых займов и поблажек.

"Сегодня" также писали, кому никогда не повысят кредитный лимит и рассказывали, как сделать это самостоятельно через Приват24.