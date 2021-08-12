Правила змінилися. Хто може підтвердити стаж для пенсії без трудової книжки

Страховий стаж можна підтвердити без трудової книжки, але не всім / Фото: уніан, Сьогодні

В Україні змінився порядок підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Нововведення стосуються осіб, які:

утримувалися під вартою;

відбували покарання в місцях позбавлення волі;

перебували на примусовому лікуванні.

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України.

Законодавство вже передбачає, що такі категорії українців для підтвердження стажу повинні надавати:

довідки від правоохоронних органів;

документи про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про прийняття виправдувального вироку).

Тепер Кабмін уточнив, що робити, якщо таких довідок немає. У разі відсутності необхідних документів час тримання під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування на примусовому лікуванні встановлюється в судовому порядку.

Вимоги до стажу

З 1 квітня 2021 року в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком нараховуватимуть жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж має становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

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При цьому пенсійний вік жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, поки нижчий, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня для них також підвищився і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу:

для жінок, які працювали на підземних роботах та роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 1, пенсійний вік у цьому році становить 48 років, якщо вони народилися до 31 березня 1972 року, і 48 років 6 місяців – для тих, хто народився в період з 1 квітня по 30 вересня 1973 року;

мінімальний стаж у таких пенсіонерок, які вийдуть на пенсію після 1 квітня 2021 року, повинен становити 18 років 6 місяців. Для чоловіків, що працювали на шкідливих виробництвах, мінімальний пенсійний вік повинен становити 50 років, а мінімальний стаж з 1 квітня цього року збільшився до 23 років 6 місяців;

для жінок, які працювали на шкідливих роботах за Списком №2, пенсійний вік тепер становить 53 роки, якщо вони народилися до 31 березня 1968 року, і 53 роки 6 місяців – якщо народилися з 1 квітня по 30 вересня 1968 року. Мінімальний стаж у цих жінок повинен тепер становити не менше 23 років 6 місяців (у чоловіків – 28 років 6 місяців).

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