Правила изменились. Кто может подтвердить стаж для пенсии без трудовой книжки

Страховой стаж можно подтвердить без трудовой книжки, но не всем / Фото: УНИАН, Сегодня

В Украине изменился порядок подтверждения трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней. Новшества касаются лиц, которые:

содержались под стражей;

отбывали наказание в местах лишения свободы;

пребывали на принудительном лечении.

Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Законодательство уже предусматривает, что такие категории украинцев для подтверждения стажа должны предоставлять:

справки от правоохранительных органов;

документы о реабилитации (справки суда, органов прокуратуры или досудебного расследование о закрытии уголовного производства или справки суда о принятии оправдательного приговора).

Теперь Кабмин уточнил, что делать, если таких справок нет. В случае отсутствия необходимых документов время содержания под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы и пребывания принудительном лечении устанавливается в судебном порядке.

Требования к стажу

С 1 апреля 2021 году в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

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При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу:

для женщин, которые работали на подземных работах и работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 1, пенсионный возраст в этом году составляет 48 лет, если они родились до 31 марта 1972 года, и 48 лет 6 месяцев – для тех, кто родился в период с 1 апреля по 30 сентября 1973 года;

минимальный стаж у таких пенсионерок, которые выйдут на пенсию после 1 апреля 2021 года, должен составлять 18 лет 6 месяцев. Для мужчин, работавших на вредных производствах, минимальный пенсионный возраст должен составлять 50 лет, а минимальный стаж с 1 апреля этого года увеличился до 23 лет 6 месяцев;

для женщин, которые работали на вредных работах по Списку №2, пенсионный возраст теперь составляет 53 года, если они родились до 31 марта 1968 года, и 53 года 6 месяцев – если родились с 1 апреля по 30 сентября 1968 года. Минимальный стаж у этих женщин должен теперь составлять не менее 23 лет 6 месяцев (у мужчин – 28 лет 6 месяцев).

Напомним, украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст:

Также сообщалось, что к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен.

А теневая занятость может перестать быть преградой для пенсии.