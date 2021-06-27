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Отримати пенсію в 60 років. Українців попередили про збільшення трудового стажу

27 червня 2021 18:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

До 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років трудового стажу

Українцям збільшать трудовий стаж для виходу на пенсію. Колаж: "Сьогодні"

Українцям збільшать трудовий стаж для виходу на пенсію. Колаж: "Сьогодні"

Українців очікує збільшення необхідного трудового стажу для виходу на пенсію. 2028 року для того, щоб піти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати 35 років офіційного стажу.

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Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає "Радіо Свобода".

"У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60", – сказала вона.

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Нагадаємо, згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

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Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). Водночас стаж має становити не менше ніж 28 років. Тим, хто виходить на пенсію наступного року, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

Також повідомляли, що українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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