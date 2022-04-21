Пошкоджені долари та потерті євро – де і як обміняти іноземні банкноти

Пошкоджені банкноти можна обміняти в банку / Фото: уніан, Pexels, Колаж: Сьогодні
Національний банк України не здійснює обміну банкнот іноземної валюти, а приймає їх на інкасо в визначених умовах.
Редакція "Сьогодні" допомагає розібратися з тим, що робити з пошкодженими банкнотами євро, доларів. злотих та інших іноземних валют.
Значно зношені банкноти банк відправляє у відповідний іноземний банк та отримує відшкодування за них. Відповідно, клієнт, що приніс пошкоджену готівку до банку, може отримати за неї гроші не одразу, а у встановлений банком термін. Хоча деякі фінансові установи можуть здійснити розрахунок одразу.
Які банкноти приймають?
У банку обмінюють не всі банкноти, а лише ті, що відповідають певним критеріям. Підлягає обміну валюта з такими ознаками:
- обпалені, пропалені чи пошкоджені внаслідок дії вологи, з ознаками гниття;
- розірвані або розрізані на частини;
- з пошкодженими елементами дизайну та захисту;
- зі зміненим кольором паперу або зображень;
- із великими плямами та забрудненнями;
- мають друкарські недоліки.
Фінальне рішення про зношеність банкнот і чи приймати їх до обміну ухвалюють на касі в банку. За операцію обміну передбачені комісійні.
Підроблені грошові знаки вилучають з обігу без відшкодування їхньої вартості та у встановленому порядку передаються правоохоронним органам для проведення розслідування. Під час воєнного стану в Україні заборонено здійснювати будь-які операції з російськими та білоруськими рублями.
Банківські картки як альтернатива готівці
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