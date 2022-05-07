Допоміг Джонсон: флісову кофту Зеленського продали на аукціоні за 3,4 млн грн

У США випустили памʼятні монети з нагоди звернення президента України Володимира Зеленського до американського Конгресу 7 березня 2022 року. На одній зі сторін монети написано: "Лідер світу. Лідер миру".

Коштує така монета 100 доларів, і всі 100% прибутку від цього продажу підуть американському Червоному Хресту для зусиль з надання допомоги Україні. Тираж її обмежений — 2500 шт. Монета має сертифікат автентичності, до неї вручається оксамитовий подарунковий футляр з зовнішньою коробкою з двох частин з золотим президентським друком. Передзамовлення доступне до 15 червня.

Нагадаємо, що Чеська Республіка висловила підтримку Україні, випустивши колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні). Всі кошти, отримані з її реалізації, направлять на допомогу нашій державі.