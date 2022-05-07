Помог Джонсон: флисовую кофту Зеленского продали на аукционе за 3,4 млн грн

Джонсон назвал Зеленского "одним из самых невероятных лидеров современности" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На благотворительном аукционе в поддержку Украины в Лондоне флисовую кофту главы нашего государства Владимира Зеленского продали за 90 тыс. фунтов стерлингов (3,4 млн грн). Руководил аукционом лично Борис Джонсон.
Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Начальная цена флиса составляла 50 тыс. фунтов стерлингов, но премьер призвал повысить ставки.
Независимо от того, торгуете ли вы за флис Владимира в 50 тыс. фунтов стерлингов, я хочу намного более высокие ставки, или вы торгуете за тур по Киеву с мэром Кличко. У меня был тур по Киеву с мэром Кличко, хороший город. Это того стоит, копайте поглубже, – сказал Джонсон.
На аукционе также было представлено и глечик в виде петушка, подаренного Джонсону во время его прогулки с Зеленским по Киеву, а также разыграли экскурсию по украинской столице.