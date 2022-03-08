Польські обмінники відмовляються від української гривні – у чому причина

Польські обмінники перенасичені українською валютою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці, які через війну змушені були виїхати до Польщі, зіткнулися з проблемою обміну валют – деякі обмінні пункти відмовляються приймати гривні. Причина в тому, що за останні дні української валюти здали стільки, що їхня конвертація в злоті просто перестала окупатися.

Про це повідомляє inPoland.

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Звісно, поляки розуміють ситуація в Україні та підтримують всіляко наших громадян. Наприклад, деякі команії купують українську валюту за фіксованим курсом (за один злотий — 9 грн) і без жодного заробітку. Але вже тепер у польських обмінних пунктах спостерігається надлишок українських грошей.

Без ускладнень і спекулятивних змін курсу валюту гроші можна обміняти за адресами:

Варшава – вулиця Свєнтокшиська, 32;

Варшава – площа Конесер, 10;

Вроцлав – вул. Олавська 9;

Катовіце – вулиця 3-го Травня, 18;

Гдиня – алея Перемоги, 256.

Чому обмінники відмовляють?

За даними inPoland, раніше у звичайні часи проблем з обміном не було – здаючи 1000 грн, можна було отримати приблизно 140 зл. Однак у випадку перенасичення певною валютою, яку нікому фактично купувати, ситуація змінюється.

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Подібне трапилося і в наслідок війни в Україні: з одного боку багато біженців хочуть обміняти свої заощадження в національній валюті, а з іншого – її немає кому купувати, немає тих, хто взяв би на себе надлишок гривні (тих же туристів).

Зауважимо, що лише в перший тиждень війни українці здали до польських пунктів обміну 9 млн грн, натомість обмінники продали лише 750 тис. грн.

Як діяти в такій ситуації?

Раніше "Сьогодні" розбиралися в цьому питанні з фінансовим аналітиком Олексієм Лупоносовим. За його словами, щоб не втрапити в описану вище ситуацію, гроші краще зберігати на банківській карті, якщо ви плануєте виїзд за кордон. Можна також обміняти валюту безпосередню в банках чи обмінниках на території України.

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"Нашої валюти вже забагато в тій же Польщі, Словаччині. Вже кажуть: не треба нам тієї гривні! Тож поміняти на валюту тієї країни, до якої ви приїхали, буде вкрай важко. З банківською карткою вам буде простіше – як розрахуватися, так і конвертувати валюту", – резюмував експерт.

Нагадаємо, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

Також ми розповідали, що чекає українських біженців після приїзду до Польщі, та як взагалі отримати статус біженця.