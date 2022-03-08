Польские обменники отказываются от украинской гривни — в чем причина

Польские обменники перенасыщены украинской валютой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинские переселенцы, которые в результате войны вынуждены были выехать в Польшу, столкнулись с проблемой обмена валют – некоторые обменные пункты отказываются принимать гривни. Причина в том, что за последние дни украинской валюты было сдано столько, что их конвертация в злотые просто перестала окупаться.
Об этом сообщает inPoland.
Конечно, поляки понимают ситуацию в Украине и поддерживают всячески наших граждан. Например, некоторые компании покупают украинскую валюту по фиксированному курсу (за одну гривню – 9 грн) и без всякого заработка. Но уже сейчас в польских обменных пунктах наблюдается переизбыток украинских денег.
Без осложнений и спекулятивных изменений курса валют деньги можно обменять по адресам:
- Варшава – улица Свентокшиская, 32;
- Варшава – площадь Конесер, 10;
- Вроцлав – ул. Олавская 9;
- Катовице – улица 3-го Мая, 18;
- Гдыня – аллея Победы, 256.
Почему обменники отказывают?
По данным inPoland, ранее в обычные времена проблем с обменом не было – сдавая 1000 грн, можно было получить примерно 140 злотых. Однако в случае перенасыщения определенной валютой, которую некому фактически покупать, ситуация меняется.
Подобное случилось и вследствие войны в Украине: с одной стороны многие беженцы хотят обменять свои сбережения в национальной валюте, а с другой – ее некому покупать, нет тех, кто взял бы на себя избыток гривни (тех же туристов).
Как поступать в такой ситуации?
Ранее "Сегодня" разбирались в этом вопросе с финансовым аналитиком Алексеем Лупоносовым. По его словам, чтобы не попасть в описанную выше ситуацию, деньги лучше хранить на банковской карте, если вы планируете выезд за границу. Можно также обменять валюту непосредственно в банках или обменниках на территории Украины.
"Нашей валюты уже многовато в той же Польше, Словакии. Уже говорят: не надо нам этой гривни! Так что поменять на валюту той страны, в которую вы приехали, будет крайне тяжело. С банковской картой вам будет проще – как рассчитаться, так и осуществить конвертацию валюты", — говорит эксперт.
Напомним, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.