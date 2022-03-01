Бесплатный проезд и отказ от российских товаров: как поляки помогают Украине во время войны

Поляки активно поддерживают украинцев и собирают деньги на помощь

Поляки активно поддерживают украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Магазины в Польше начали работать на поддержку Украины. 10% от суммы покупок направляют на помощь украинцам.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Инсайдер Украина".

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Об общегосударственной гуманитарной акции поляков в магазинах сообщают соответствующие объявления. В общественном транспорте и на табло среди польских городов граждане замечают все больше табло со словами поддержки для Украины.

Кроме того, для украинцев в Польше сделали бесплатным проезд в коммунальном транспорте. Тем временем крупные сети магазинов в Польше, такие как Biedronka, Carrefour, Żabka и Rossmann убирают с полок беларусские и российские товары.

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Расследование преступлений России

Финансовая и моральная поддержка – не единственные, которые предлагает Украина Польша. В соседней стране начали расследовать преступления России против украинцев по просьбе генпрокурорки Ирины Венедиктовой.

Польская прокуратура присоединится к фиксации преступных действий России в Украине. Впоследствии это поможет привлечь виновных к международной уголовной ответственности.

Раньше мы рассказывали, что Европарламент призвал страны Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление. Документ "Российская агрессия против Украины" поддержали 637 евродепутатов.

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В то же время три главных мобильных оператора в Украине изменили условия для пользователей. Они решили поддержать украинцев в период войны.