"Ми з вами": як поляки допомагають Україні під час війни

Поляки активно підтримують українців та збирають гроші на допомогу

Поляки активно підтримують українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Магазини в Польщі почали працювати на підтримку України. 10% від суми покупок скеровують на допомогу українцям.

Як повідомили в телеграм-каналі Інсайдер Україна, про загальнодержавну гуманітарну акцію поляків у магазинах сповіщають відповідні оголошення.

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У громадському транспорті та на табло посеред польських міст громадяни помічають усе більше табло зі словами підтримки для України.

Окрім цього, для українців у Польщі зробили безплатним проїзд у комунальному транспорті. Тим часом великі мережі магазинів у Польщі, такі як Biedronka, Carrefour, Żabka та Rossmann, прибирають з полиць білоруські та російські товари.

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Розслідування злочинів Росії

Фінансова та моральна підтримка – не єдині, які пропонує Україні Польща. В сусідній країні розпочали розслідувати злочини Росії проти українців на прохання генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Польська прокуратура долучиться до фіксації злочинних дій Росії в Україні. Згодом це допоможе притягнути винних до міжнародної кримінальної відповідальності.

Раніше ми розповідали, що Європарламент закликав країни Союзу надати Україні статус кандидата на вступ. Документ "Російська агресія проти України" підтримали 637 євродепутатів.

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Водночас три головних мобільних оператори в Україні змінили умови для користувачів. Вони вирішили також підтримати українців у період війни.