В Україні злетіли ціни на борщовий набір: чому дорожчають овочі

У вирощуванні цибулі, буряків, моркви або капусти набагато більше ризиків, ніж у зернових / Фото: Колаж: Сьогодні

У супермаркетах та на ринках з початку 2021 року в 2,6 разів подорожчали овочі "борщового набору".

Аналітики EastFruit пояснюють це нестабільною ситуацією на агроринку.

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Порівняно з груднем 2020 року в країні:

оптові ціни на моркву у 2 рази вищі;

оптові ціни на цибулю – у 2,5 рази;

оптові ціни на білокачанну капусту та буряки столові – у 3 рази.

Але один продукт за рік подешевшав – це картопля. Оптові ціни на неї на третину нижчі, ніж рік тому.

"Площі під картоплю, яка була дорогою кілька років поспіль, фермери в останні 2 роки розширювали. Тому ціни на неї і виявилися нижчими, ніж минулого року", – наголошують експерти.

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Чому дорожчають овочі?

Експерти пов'язують подорожчання зі скороченням площ посівів через несприятливі погодні умови та з погіршенням прибутковості вирощування цих культур на тлі стрибка цін на зернові та олійні культури.

Водночас економіст Андрій Ярмак пояснив, що у вирощуванні цибулі, буряків, моркви чи капусти набагато більше ризиків, ніж у зернових.

Також на вирощування негативно вплинуло відкриття ринку землі.

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"Тепер більшість аграріїв, щоб залишитись у бізнесі, буквально змушені скуповувати землю, спрямовуючи до неї вільні ресурси. Ті самі, які могли б бути інвестовані в овочеве виробництво", – пояснив економіст.

Також на вирощування овочів негативно вплинуло відкриття ринку землі. Ярмак стверджує, що відтепер аграрії буквально змушені скуповувати землю, спрямовуючи до цього вільні ресурси, які інакше могли б бути інвестовані у сільськогосподарське виробництво.

Що ще подорожчає?

До нового року для українців на 20% подорожчає новорічний стіл. Експерт прогнозує зростання цін на помідори, огірки та перець. Також більше коштуватимуть овочі "борщового набору".

"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. Порівняно з минулим роком – у 2,5 рази. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – прогнозує голова Спілки українського селянства Іван Томич.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу.

Нагадаємо, що в Україні ціна на помідори впала до 5-річного мінімуму Наприкінці листопада томати коштували 15-20 грн/кг, хоч у попередні роки цінник піднімався до 23-29 грн/кг.