Пластикові пакети продаватимуть за новими правилами — що зміниться для українців

Ціни на пакети підвищаться з лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські магазини зобовʼязали продавати пластикові пакети за цінами не менше ніж 2 грн. Сьогодні ж більшість супермаркетів ціни виставили символічні — від 1 до 12 копійок.

Згідно з рішенням уряду, правила набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.

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Нагадаємо, що з 10 грудня в Україні заборонили використання безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування. Згідно із Законом № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", за недотримання правил передбачені штрафи до 8500 грн. Це був перший етап заборони, попереду ще два.

На які саме пакети встановили обовʼязкові ціни

2 грн — це обовʼязкова вартість для для пакетів зі стінками, що завтовшки понад 50 мкм, які призначені для пакування та транспортування товарів. Тобто йдеться не про тонкі пластикові пакети. Їх розповсюдження з 10 березня 2022 року повністю за повністю заборонять, як на платній, так і на безоплатній основі.

Ціни Кабмін встановив такі:

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2,00 грн – для пакетів без ручок та бічних складок;

– для пакетів без ручок та бічних складок; 2,50 грн – для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок;

– для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок; 3,00 грн – для пакетів з ручками та бічними складками.

Зазначені ціни є мінімальними, торговельні мережі вже можуть встановлювати свої та продавати пакети дорожче.

Мета заборони та зобовʼязання з цінами — поступово вирішити питання забруднення довкілля пластиком.

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Хронологія заборон на пластикові пакети

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

Перший етап розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші.

розпочався 10 грудня. Згідно з законодавством, безкоштовних одноразових пакетів не буде, придбати їх можна лише за гроші. Другий етап стартує з березня 2022. Ним забороняється поширення пакетів до 50 мікрометрів.

стартує з березня 2022. Ним забороняється поширення пакетів до 50 мікрометрів. Третій етап. З 1 січня 2023 року заборона на використання всіх пакетів товщиною до 50 мікрометрів.

Нагадаємо, що торгові мережі відреагують на заборону пластикових пакетів підвищенням ціни низки товарів.

Раніше ми розповідали, як український супермаркет обійшов закони про обмеження обігу пластикових пакетів, а також писали, чому Закон називають "мертвим", і чи дійсно він зможе вирішити проблему забруднення пластиком.