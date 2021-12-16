"Це позорисько!". Як київський супермаркет обійшов закон про заборону пластикових пакетів

У столиці супермаркет придумав, як обійти закон про заборону одноразових пакетів. Замість екологічної альтернативи, той поширює пластикові авоськи.
Про це повідомила засновниця громадської організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська у Facebook.
Євгенія поділилася світлиною авоськи з пластику і запропонувала нагородити супермаркет "антизолотом".
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"Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами було влаштовано змагання на найкреативніший і антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото", — написала Аратовська.
Пластикова авоська / Фото: FacebookПластикова авоська / Фото: FacebookПластикова авоська / Фото: Facebook1/3
Що про це думають українці
"Сьогодні" переглянув коментарі під постом Аратовської і був здивований неоднозначними висловлюваннями українців. Виявляється, проти пластикової авоськи не всі:
Бізнес прокоментував зухвалість супермаркету
Підприємець Альона пише, що вони вже 2 роки вчать своїх клієнтів користуватися торбинками. Адже бізнесу біорозкладні та паперові пакети обходяться дуже дорого. І вихід таки знайшли:
Розмір штрафів з 10 грудня
Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.
До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.
Раніше ми писали про вартість пластикових пакетів, встановлену законом.
А також дізналися, чому цей Закон більшість експертів називає "мертвим", та як діяти, аби вдихнути у нього життя.