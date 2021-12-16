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"Це позорисько!". Як київський супермаркет обійшов закон про заборону пластикових пакетів

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 12:18
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Реакція людей у соцмережах на цей вчинок вкрай обурлива
Київський супермаркет знайшов спосіб обійти закон про заборону пластикових пакетів
Київський супермаркет знайшов спосіб обійти закон про заборону пластикових пакетів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У столиці супермаркет придумав, як обійти закон про заборону одноразових пакетів. Замість екологічної альтернативи, той поширює пластикові авоськи.

Про це повідомила засновниця громадської організації "Україна без сміття" Євгенія Аратовська у Facebook.

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Євгенія поділилася світлиною авоськи з пластику і запропонувала нагородити супермаркет "антизолотом".

"Шах і мат, невдахи! Якби між супермаркетами було влаштовано змагання на найкреативніший і антиекологічний спосіб обійти закон про пакети, то цей супермаркет отримав би золото. Антизолото", — написала Аратовська.

Пластикова авоська | Фото: Facebook
Пластикова авоська / Фото: Facebook
Пластикова авоська | Фото: Facebook
Пластикова авоська / Фото: Facebook
Пластикова авоська | Фото: Facebook
Пластикова авоська / Фото: Facebook
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Що про це думають українці

"Сьогодні" переглянув коментарі під постом Аратовської і був здивований неоднозначними висловлюваннями українців. Виявляється, проти пластикової авоськи не всі:

Коментарі українців у Facebook
Коментарі українців у Facebook
Коментарі українців у Facebook
Коментарі українців у Facebook
Коментарі українців у Facebook
Коментарі українців у Facebook
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Бізнес прокоментував зухвалість супермаркету

Підприємець Альона пише, що вони вже 2 роки вчать своїх клієнтів користуватися торбинками. Адже бізнесу біорозкладні та паперові пакети обходяться дуже дорого. І вихід таки знайшли:

Розмір штрафів з 10 грудня

Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. На біорозкладні, а також надтонкі пластикові пакети, що є первинним пакованням для свіжої риби, м’яса і продуктів з них, сипких продуктів та льоду, вимоги поки що не поширюються. Цей виняток чинний до 2023 року.

До порушників згаданого вище закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме штрафи від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума становитиме від 3400 до 8500 гривень. Штраф сплачує суб’єкт господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

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Раніше ми писали про вартість пластикових пакетів, встановлену законом.

А також дізналися, чому цей Закон більшість експертів називає "мертвим", та як діяти, аби вдихнути у нього життя.

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