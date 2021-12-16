"Это позорище!". Как киевский супермаркет обошел закон о запрете пластиковых пакетов

Реакция людей в соцсетях на данный поступок крайне возмутительна

Киевский супермаркет нашел способ обойти закон о запрете пластиковых пакетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В столице супермаркет придумал, как обойти закон о запрете одноразовых пакетов. Вместо экологической альтернативы тот распространяет пластиковые авоськи.

Об этом сообщила основательница общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовская в Facebook.

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Евгения поделилась фотографией авоськи из пластика и предложила наградить супермаркет "антизолотом".

"Шах и мат, неудачники! Если бы между супермаркетами было устроено соревнование самым креативным и антиэкологическим способом обойти закон о пакетах, то данный супермаркет получил бы золото. Антизолото", — написала Аратовская.

Пластиковая авоська / Фото: Facebook Пластиковая авоська / Фото: Facebook Пластиковая авоська / Фото: Facebook 1 /3

Что об этом думают украинцы

"Сегодня" просмотрел комментарии под постом Аратовской и был удивлен неоднозначными высказываниями украинцев. Оказывается, против пластиковой авоськи выступают не все:

Комментарии украинцев в Facebook Комментарии украинцев в Facebook Комментарии украинцев в Facebook 1 /3

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Бизнес прокомментировал поступок супермаркета

Предприниматель Алена пишет, что они уже два года учат своих клиентов пользоваться сумками. Ведь бизнес биоразлагаемые и бумажные пакеты обходятся очень дорого . И выход таки нашли:

Размер штрафов с 10 декабря

Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сферы предоставления услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, которые являются первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение действует до 2023 года.

К нарушителям упомянутого выше закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно штрафы 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение сумма будет составлять от 3400 до 8500 гривен. Штраф платит предприятие в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

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Раньше мы писали о стоимости пластиковых пакетов, установленную законом.

А также узнали, почему данный закон большинство экспертов называет "мертвым", и что делать, чтобы вдохнуть в него жизнь.