Перший транш від ЄС: коли Україні чекати на допомогу

Україна отримає допомогу від ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незабаром Україна отримає перший транш від ЄС. Становитиме він 600 млн євро.

Про це заявив голова Мінфіну Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді.

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За його словами, допомогу отримаємо наприкінці березня – на початку квітня.

Нагадаємо, що загалом макрофінансова допомога сягатиме 1,2 млрд євро. Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що пакет складатиметься з екстреного кредиту та кількох грантів. За словами фон дер Ляєн, ця сума допоможе Україні розв'язати свої проблеми, які утворилися через наростання напруження у відносинах з РФ.

Кредитні гарантії від США

США запропонують Україні гарантії щодо суверенних кредитів на один мільярд доларів.

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Про це повідомив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван. Вашингтон готовий піти на такий крок, щоб допомогти економіці України, яка постраждала через паніку, спричинену можливим вторгненням Росії.

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини анонсував виплату фінансової допомоги Україні. Становитиме вона 150 млн євро. Про це Олаф Шольц заявив на спільному брифінгу разом із президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого 2022 року.

Раніше ми також розповідали, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Країни мають спільну думку щодо поточної безпекової ситуації в Європейському регіоні.