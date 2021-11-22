Від оригіналу не відрізнити: шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку та обкрадають українців

Шахраї створили фейковий сайт ПриватБанку та крадуть гроші з рахунків / Фото: Колаж: Сьогодні

Інтернет-шахраї запустили підроблений сайт ПриватБанку і за допомогою нього крадуть гроші з рахунків українців.

Про це повідомила одна з постраждалих на спеціальному сайті "Мінфін".

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Жінка зазначила, що дизайн фейкової сторінки дуже схожий на справжню і вона досі продовжує працювати та грабувати людей.

Жертва шахраїв пише, що домовилася про продаж дитячої іграшки і покупець, який виявився шахраєм, скинув їй посилання ніби то на чек про оплату. За цим лінком жінка потрапила на сайт privat24.perekazu.com, який оформлений дуже схоже на оригінал.

"Оформлений дуже схоже на додаток Приват24 (я взагалі подумала, що відкривається мій додаток). Далі, як зазвичай, "введіть логін і пароль", дзвінок від банку "підтвердіть вхід у Приват24"і відкривається мій кабінет", – пише користувачка.

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Суми на рахунок не надійшло і жінка зайшла ще раз, через декілька хвилин, пройшовши ту ж саму процедуру.

"І ось воно: на рахунку кредитної картки "0″ без жодної смс, дзвінка з додатковими питаннями, уточненнями! Позвонила на гарячу лінію і прошу: "Блокуйте суму і картку!", а оператор: "так, бачу що по вашій картці проводиться операція", кажу: "блокуйте!", а він "переключаю на спеціаліста, який займається заявками на повернення коштів", – йдеться у відгуку.

Далі було складено заявку на повернення коштів, у зв'язку з шахрайськими діями і на наступний день оператор служби заявив, що було застосовано код 3dSecure, однак за словами жертви, від неї не було жодних претензій.

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Тоді жінка замовила у оператора роздруківку дзвінків і тоді, на думку користувачки все стало зрозуміло.

"Звернення на гарячу лінію 15:42 (співпадає з часом оформлення заявки № 1742269), а о 15:45 надходить смс — "розваги ПриватБанк", а в тексті смс: "ваші картки заблоковано". Тобто захисту від шахраїв Приватбанк не надає адже сам з ними співпрацює!", – зазначає клієнтка банку.

Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники ПриватБанку відреагували на відгук і запевнили, що банк не лише не співпрацює з шахраями, а і веде активну боротьбу з ними.

Працівники служби підтримки відзначили, що для продажу товару на інтернет-майданчику необхідно зазначити лише номер картки.

"Ні в якому, разі не потрібно переходити по сумнівним посиланням та, тим паче, вказувати ваші дані та паролі".

Також у ПриватБанку сказали, що вже подали заявку на оспорювання операції за цією ситуацією, однак вона не може бути оскаржена, оскільки при її здійснені було коректно вказано одноразовий пароль безпеки.

Нова схема обману через ПриватБанк

У прес-службі ПриватБанку попередили, що вони викрили нову схему обману шахраїв, які замаскувались під державну програму.

Українцям почали надходити дивні смс, де пропонувались виплати за вакцинацію від коронавірусу.

У повідомленні також було активне посилання, перейшовши за яким, потрібно було ввести особисті дані. Так шахраї і отримували доступ до рахунків.

Раніше "Сьогодні" писали, що ПриватБанку запускає нову зручну послугу для заробітчан.

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