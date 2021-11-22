От оригинала не отличить: мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка и обворовывают украинцев

Мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка и крадут деньги со счетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Интернет-мошенники запустили поддельный сайт ПриватБанка и с помощью него воруют деньги со счетов украинцев.

Об этом сообщила одна из пострадавших на специальном сайте "Минфин".

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Женщина отметила, что дизайн фейковой страницы очень похож на настоящую и она до сих пор продолжает работать и грабить людей.

Жертва мошенников пишет, что договорилась о продаже детской игрушки и оказавшийся мошенником покупатель сбросил ей ссылку якобы на чек об оплате. По этой ссылке женщина попала на сайт privat24.perekazu.com, который оформлен очень похоже на оригинал.

"Оформлен очень похоже на приложение Приват24 (я вообще подумала, что открывается мое приложение). Далее, как обычно, "введите логин и пароль", звонок от банка подтвердите вход в Приват24 и открывается мой кабинет", – пишет пользователь.

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Суммы на счет не поступило и женщина зашла еще раз, через несколько минут, пройдя ту же процедуру.

"И вот оно: на счету кредитной карты "0" без всякой смс, звонка с дополнительными вопросами, уточнениями!" Позвонила на горячую линию и прошу: "Блокируйте сумму и карточку!", а оператор: "да, вижу, что по вашей карте проводится операция", говорю: "блокируйте!", а он "переключаю на специалиста, который занимается заявками на возврат средств ", – говорится в отзыве.

Далее была составлена заявка на возврат средств, в связи с мошенническими действиями и на следующий день оператор службы заявил, что был применен код 3dSecure, однако по словам жертвы, от нее не было никаких претензий.

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Тогда женщина заказала у оператора распечатку звонков и, по мнению пользовательницы, все стало понятно.

"Обращение на горячую линию 15:42 (совпадает со временем оформления заявки № 1742269), а в 15:45 поступает смс – "развлечения ПриватБанк", а в тексте смс: "ваши карточки заблокированы". То есть защиты от мошенников ПриватБанк не предоставляет и сам с ними сотрудничает!", – отмечает клиентка банка .

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники ПриватБанка отреагировали на отзыв и заверили, что банк не только не сотрудничает с мошенниками, но и ведет активную борьбу с ними.

Сотрудники службы поддержки отметили, что для продажи товара на интернет-площадке необходимо указать только номер карты.

"Ни в коем случае не нужно переходить по сомнительным ссылкам и, тем более, указывать ваши данные и пароли".

Также в ПриватБанке сказали, что уже подали заявку на оспаривание операции по этой ситуации, однако она не может быть обжалована, так как при ее осуществлении был корректно указан одноразовый пароль безопасности.

Новая схема обмана через ПриватБанк

В пресс-службе ПриватБанка предупредили, что они разоблачили новую схему обмана мошенников, которые замаскировались под государственную программу.

Украинцам начали поступать странные смс, где предлагались выплаты за вакцинацию от коронавируса.

В сообщении также была активная ссылка, перейдя по которой, нужно было ввести личные данные. Так мошенники и получали доступ к счетам.

Ранее "Сегодня" писали, что ПриватБанка запускает новую удобную услугу для заробитчан.

Мы также писали, как будут работать отделения банков в городах красной зоны карантина.