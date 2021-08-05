Від хорошого життя або безвиході? Українці понесли долари в банки

У липні 2021 роки українці продали валюти на 427,7 млн доларів більше, ніж купили

З початку року українці купили валюти на 20,64 млрд доларів. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

У липні українці купили іноземної валюти на 340,6 млн доларів – в готівковій та безготівковій формі. Таким чином чистий продаж валюти з початку року склала 2,29 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку.

За останні п'ять місяців обсяги продажів перевищили обсяги покупки, адже тільки в червні українці продали валюти на 427,7 млн доларів більше, ніж купили.

Яка ситуація склалася з валютою з початку року:

купівля – 20,64 млрд доларів;

продаж – 22,93 млрд доларів.

Як це позначається на зміцненні гривні

Попит на іноземну валюту (її продаж) є показником зміцнення гривні. З початку року офіційний обмінний курс національної валюти до долара зміцнився на 3,9%, а за квартал – на 1,4%.

Що зараз відбувається з валютою

Експерти вважають, що процес зміцнення гривні триває вже майже місяць. Це може бути пов'язано з двома факторами: профіцит валюти і підвищення облікової ставки.

Водночас в серпні очікується чергове підвищення облікової ставки до 8,5% річних – це спричинить за собою нове зростання прибутковості за українськими цінними паперами.

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Хто продає і купує валюту

Насамперед валюту продають українські держкомпанії і експортери, а найбільше – аграрії. А ось скуповують валюту дешево найбільше нерезиденти.

Як сказав "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, на ринку величезна перевага валютної пропозиції над попитом. Це пов'язано з необхідністю виплати в кінці місяця держкомпаніями податків і рентних платежів.

З огляду на те, що зараз і сезон відпусток, українці активно скуповують валюту, щоб розплачуватися нею за кордоном. А її продаж може свідчити і про те, що українці змінюють свої заощадження в доларах на гривні.

Також через те, що пандемія COVID-19 і глобальний карантин створили низку проблем для бізнесу, деякі компанії не змогли протриматися, тому певний відсоток населення позбувся роботи. На початку 2021 року безробіття в Україні становила 10,5% – це найвищий показник з 2017 року. Це може бути причиною того, що українцям довелося проїдати свої заначки.

У 2020 році, коли спалахнула пандемія коронавірусу, і весь світ пішов на карантин, українці продали банкам готівкової валюти на 15,95 млрд доларів, а купили – на 14,85 млрд доларів. Таким чином чистий продаж валюти населенням перевищив 1,1 млрд доларів.

Як ми писали раніше, за "Індексом бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: